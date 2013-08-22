Fenerbahçe için ağır sonuç: 0-3

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ağırladığı Arsenal'e 3-0 mağlup oldu.

Londra'da 27 Ağustos akşamı oynanacak olan rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek için sahay çıkan sarı lacivertliler, 51. dakikada Gibbs, 64. dakikada Aoron Ramsey ve 77. dakikada Giroud'nun penaltı golüne engel olamadı.

Sarı lacivertli ekibin teknik direktörü yeni transfer Emenike'ye maça yedek kulübesindebaşlatarak herkesi şaşırttı. Oyunda kaldığı süre boyunca bekleneni veremeyen Webo'nun yerine 62. dakikada oyuna dahil olan Nijeryalı golcünün çabası ekibine gol getirmedi.

Öte yandan sezon sonunda ameliyat olan Gökhan Gönül'de bu sezon ilk kez forma şansı buldu. Milli oyuncu 46. dakikada Bekir'in yerine oyuan girdi.

Kadrolar

Fenerbahçe: Volkan, Bruno Alves, Yobo, Bekir(Dk. 46 Gökhan Gönül), Kadlec, Mehmet Topal, Emre, Meireles(Dk. 82 Alper Potuk), Kuyt, Sow, Webo

Arsenal: Szczesny, Sagna, Mertesacker, Koscielny(Dk. 33 Jenkinson), Gibbs, Ramsey, Wilshere, Walcott, Rosicky, Cazorla, Giroud.

Maçın ayrıntıları

Dk. 77: Arsenal Giroud'un ayağından gelen penaltı golü ile farkı 3'e çıkardı...

Dk. 64: Ramsey'in uzaktan şutunda Volkan Demirel topu çelmeyi başaramadı ve fark ikiye çıktı... 2-0

Dk. 62: Yanal'ın ilk 11'de şans tanımadığı Emenike Webo'nun yerine oyuna dahil oluyor...

Dk. 51: Walcottt'un pasında savunmadan çıkan Gibbs topu malesef F.Bahçe filelerine gönderdi. 1-0

Dk. 46: Sakatlığının ardından Gökhan Gönül ikinci yarının başında Bekir'in yerine oyuna giriyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi



Dk. 33: Pierre Webo'nun istem dışı müdahalesi ile yerde kalan Koscienly kanlar içersinde yerde kaldı. Oyuna devam edemeyen savunmacı yerini Jenkinson'a bıraktı. Webo pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.

Mücadeleye konuk ekip Arsenal başlıyor.

Alex'ten mesaj var

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile yollarıı ayıran Alex, maç öncesi eski takım arkadaşlarına başarılar diledi ve "Çok başarılar Fenerbahçe" şeklinde bir tweet paylaştı.

Tribünler doldu

Fenerbahçe'yi, İngiliz temsilcisiyle yaptığı bu önemli maçta, taraftarı yalnız bırakmadı. Torku Konyaspor karşısında alınan şok yenilgiden sonra takımlarından Arsenal karşısında galibiyet bekleyen taraftarlar, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

Takım ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren yoğun bir tezahürata başlayan taraftarlar, destekleriyle zorlu maç öncesi takıma moral vermeye çalıştı.

5 yıl sonra Arsenal maçı

Fenerbahçe, en son 2008-2009 sezonunda şampiyonlar ligi grup maçında İstanbul'da karşı karşıya geldiği İngiliz ekibini, yaklaşık 5 yıl sonra yeniden Kadıköy'de konuk etti. G Grubu'ndaki mücadelede Fenerbahçe'yi 5-2 yenen Arsenal'de, 21 Ekim 2008'de oynanan maçta forma giyen Walcott ve Ramsey, bugünkü maçta da 11'de yer aldılar. İki futbolcu sarı-lacivertli takıma birer gol de atmıştı.

Fenerbahçe'de ise 5 yıl önceki maçta forma giyen futbolcular arasında sadece Volkan Demirel 11'de bulundu.