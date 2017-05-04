Kadıköy'de hibrit çim dönemi

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının iç saha maçlarını oynadığı Ülker Stadı'nın zeminine sezon sonu hibrit çim yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, FBTV'ye konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Metin Doğan, Ülker Stadı'nın yanı sıra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne de hibrit çim yapacaklarını ve gelecek sezonu yetiştireceklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yeni teknolojiler geldi ve bizim çimimiz ömrünü tamamladı. Aslında 1-2 sene daha gider ama şimdi yeni hibrit sistem ile çim düzenlemesi konusunda başkandan talimat ve karar aldık. Çalışmalara başladık, anlaşmaları yaptık. Oyuncunun antrenman yaptığı zeminle maç oynadığı zemin birbirine uyumlu olmalı. Onun için Samandıra'daki antrenman sahalarımızdan bir tanesine hibrit sistemli çim düzenlemesi yaptık. Yeni sezona hem Samandıra'ya hem stadımıza, hibrit sistem çim düzenlemesini yetiştireceğiz."

Metin Doğan ayrıca, sezon bitiminde Ülker Stadı'nın çatısının da rutin olarak bakıma alınacağını kaydetti.

Hibrit çim nedir?

Hibrit çim, doğal çimin sentetik liflerle birleşiminden meydana gelen bir çim çeşidi olarak tanımlanıyor.

Doğa ve teknolojinin birleşimiyle oluşan hibrit çim, aynı zamanda yüzde yüz doğal bir çim olarak kabul ediliyor.

Avantajları ise doğaş çim zeminde oynama kalitesine sahip olması, dört mevsim boyunca kullanım avantajı, çim kopmalarının görülmemesi, çim köklerinin korunabilir olması, kendini çabuk bir şekilde yenilemesi, yeniden çimlendirmeye ihtiyaç duyulmaması ve konser gibi etkinliklerden sonra spor aktivitelerine kolay geçiş imkanı sağlaması olarak sayılıyor.

Hangi statlarda bulunuyor

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi önemli turnuvalardaki statlar için de kullanılan hibrit çim, PRemier Lig'de bütün takımların tercihi olurken, dünya üzerinde de toplamda 45 kulübün stadında hibrit çim kullandığı belirtiliyor.

2007 yılında yenilenen Wembley Stadı'nın başını çektiği hibrit çim kullanılan statlar arasında Emirates (Arsenal), Etihad (Manchester City), Old Trafford (Manchester United), White Hart Lane (Tottenham), St.James Park (Newcastle United), Goodison Park (Everton), San Siro (Milan / Inter), Amsterdam Arena (Ajax), Santiago Bernabeu (Real Madrid), Donbass Arena (Shakhtar Donetsk) da bulunuyor.