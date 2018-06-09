Kadıköy'de gözaltına alınan lise öğrencileri, sağlık kontrolünün ardından karakola getirildi

İstanbul'un Kadıköy'deki Süreyya Operası önünde bir araya gelen lise öğrencileri AKP hükümetine sembolik olarak karne verme amacıyla protesto gösterisi düzendedi. Boğa heykeline doğru yürüyüşe geçen öğrencilere polis müdahale ederek gözaltına aldı. En küçüğünün 14 yaşında olduğu belirtilen yaklaşık 30 lise öğrencisi polis aracı içerisinde darp edildi.

HDP milletvekili adayları Sema Uçar, Veli Saçılık, Aylin Hacaloğlu, Erol Katırcıoğlu, İlhan Çelik, Tuncay Gökçe, Cansu İrem Kalender ile HDP Kadıköy İlçe Örgütü ve CHP Milletvekilleri Mahmut Talan, Ali Şeker, Barış Yarkadaş çocukların tutulduğu karakolun önüne geldi.

Barış Yarkadaş'ın yaptığı açıklamaya göre gözaltına alınan liselilerden 18 yaş altında olanlar Yoğurtçu Parkı'na diğerleri ise Rıhtım Karakolu'na getirildi. Liselilerin avukatlarla birlikte ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmaları bekleniyor.

