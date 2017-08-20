Kadıköy'de goller var; kazanan yok!

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında kazanan çıkmadı. 2-2 tamamlanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin golleri Alper Potuk ve Valbuena'dan gelirken, Trabzonspor'un gollerini de Burak Yılmaz ve Olcay Şahan kaydetti.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.

'4 Josef de Souza kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın ilk takım da sertlik düzeyinin yüksek olacağı bir maç olacağının sinyallerini verdi...

'5 Burak Yılmaz, Fenerbahçe savunmasının boşluğunu tüm fırsatçılığıyla değerlendirdi. Bordo-mavililer öne geçti: 0-1.

'8 Trabzonspor, Olcay Şahan'la güzel bir organizasyon kurarak sarı-lacivertlilerin kalesine tekrar yaklaştı ancak bu sefer pozisyondan yararlanamadılar. Karşılaşmada bu dakikaya kadar golün haricinde de Trabzonspor'un etkisi fazlasıyla hissediliyor. Fizik ağırlıklı bir mücadele yaşanırken, bordo-mavili ekip bir tık önde görünüyor.

'9 Burak Yılmaz sakatlık geçirdi. Dame Ndoye kenarda ısınıyor.

'10 Burak, maça şimdilik devam ediyor...

'11 Olcay Şahan, Valbuena'ya yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. Valbuena'nın kazanılan serbest vuruşta gönderdiği topu uzaklaştırmaya çalışan Onur Kıvrak sakatlık geçiriyor. Trabzonspor ceza sahasına doğru irili ufaklı atılan maddeler var...

'13 Trabzonspor ön alanda çok iyi pres yapıyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin top çıkarmasına müsaade etmiyor. Karşılaşma fiziksel anlamda oldukça sert geçiyor...

'19 Bu dakikalarda Fenerbahçe de kanatlardan yaratmaya çalıştığı hücumlarla maça ortak olma çabasında. Trabzonspor, sarı-lacivertlilerin bu baskısına karşın biraz daha geriye çekilmiş durumda.

'20 Oyuncu değişikliği: 9'uncu dakikada sakatlanan ancak devam etmeye çalışan Burak Yılmaz, yerini Dame Ndoye'a bıraktı.

'22 Fenerbahçe yaklaşık bir dakika boyunca Trabzonspor kalesini abluka altına aldı. Bordo-mavililerin ördüğü duvarı geçemeyen Fenerbahçe, art arda gelişen pozisyonlardan yararlanamadı.

'25 Fenerbahçe'nin yeni transferleri Guiliano ve Soldado saha kenarında ısınma hareketleri yaparken taraftardan alkış aldılar.

'27 Bero, çok şık bir hareketle İsmail'den sıyrıldı. Yaptığı orta savunmada Skrtel tarafından uzaklaştırıldı. Trabzonspor tempoyu düşürmeye çalışıyor.

'30 Fenerbahçe Valbuena'yla gole çok yaklaştı. Dirar'ın pasında ceza sahasına hızla sokulan Valbuena yerden sert bir şut çıkardı ancak top Onur Kıvrak'ta kaldı.

'32 Editörün yorumu: Fenerbahçe'nin maçta istediklerini yapamamasının en önemli nedeni Robin van Persie. Sahada herhangi bir varlık gösterdiğini söylemek güç. Valbuena, geldiğinden beri her maçta olduğu gibi çok çalışkan ve fark yaratmaya çalışıyor. Trabzonspor'da Olcay Şahan bir sağ, bir sol kanatta dikkati çekiyor. Deneyimli oyuncu, sahanın her yerinde pres yapıyor, koşuyor; takımını ateşliyor.

'34 Trabzonspor kontralarla Fenerbahçe kalesini yoklama gayretinde. Maçta tempo oldukça yüksek.

'43 Olcay Şahan, karşılaşmada bu dakikaya kadar sahada en çok etkisini gösteren oyuncu. Tek toplarla takımını hızlı hücuma çıkarmaya çalışan milli futbolcu, çalışkanlığıyla da dikkati çekiyor.

'45 Fenerbahçe, Alper'in ceza sahasına süzülerek girip ters köşeye yaptığı estetik plase vuruşla eşitliği sağladı: 1-1.

'45+2 Fenerbahçe'de golün sahibi Alper, bu kez ters kanattan yaptığı bindirmeyle van Persie'ye topu ortaladı ancak top, Hollandalı futbolcuyu aştı.

'46 Karşılaşmada ikinci yarı Trabzonspor'un vuruşuyla başladı.

İkinci yarıda Fenerbahçe'de Guiliano, Robin van Persie'nin yerine oyunda. Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahada.

'50 İkinci yarıda geçen 5 dakikada Fenerbahçe topun hakimi oldu. Guiliano, sarı-lacivertlilerin ileri hattına dinamizm kattı.

Yusuf Yazıcı'nın pasında Ndoye'un önü bomboştu ancak Senegalli futbolcu süratinin dezavantajı nedeniyle topu süremedi. İsmail Köybaşı, zamanında bir müdahaleyle tehlikeyi önledi.

'51 Olcay ve Alper arasında sık sık gerginlik yaşanıyor. Alper Potuk da sarı kart gördü. Ali Palabıyık, sarı kartı olan iki ismi de uyardı.

'52 Yusuf Yazıcı, Alper'e kaldırdığı taban nedeniyle sarı kart gördü. Genç oyuncunun yaptığı müdahale oldukça tehlikeliydi.

'56 Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı'nın pasında nefis bir vuruşla takımını tekrar öne geçirdi: 1-2.

'59 Mücadele; kurallar dahilinde oldukça sert ve çekişmeli geçiyor. Trabzonspor'un bulduğu ikinci golün ardından zaten yüksek olan tempo iyice arttı.

'62 Fenerbahçe'de Neustadter yerine Soldado oyuna dahil oldu. Trabzonspor'da da Onazi oyuna girme hazırlığı yapıyor.

'63 Trabzonsporda Nijeryalı Onazi, Yusuf Yazıcı'nın yerine oyunda.

'64 Fenerbahçe taraftarları, kalecileri ve kaptanı Volkan Demirel'i ıslıklıyor.

'65 Volkan ıslıklanmaya devam ediyor. Karşılaşmanın spikeri Yalçın Çetin'in stattan aktarımı 'taraftarların bir bölümü' şeklinde olsa da, en azından yayına gelen ses sayıca çok olduklarını düşündürüyor.

'67 Dirar'ın çok sert kestiği ortaya Soldado dokunabilseydi topun ağlara gitmesi işten bile değildi ancak İspanyol golcü, istediği dokunuşu yapamadı.

'68 Valbuena'nın orta yuvarlağa yakın noktadan kullandığı frikikte Slovak stoper Skrtel çok iyi sıçradı, iyi de bir vuruş yaptı ancak top az farklı auta gitti.

'70 Trabzonspor'da Kucka'nın yüzünde bir kanama oldu. Oyuncunun tedavisi saha kenarında tamamlandı, tekrar oyuna dahil olacak.

'73 Editörün yorumu: Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yerine dahil olan Ndoye adeta takımı için bir el freni gibi. Senegalli oyuncu fizik olarak hazır görünmüyor, takımının yakaladığı ani hücum şanslarında oldukça yavaş kalıyor.

'74 Karşılaşmanın hızlandığı dakikalar. Fenerbahçe çok kişiyle hücum yaparken, Trabzonspor az kişiyle yüklense de etkili geliyor.

'75 Fenerbahçe'de son değişiklik: Sakatlanan Dirar'ın yerine Aatıf Chahechouhe oyuna dahil oldu.

'76 Volkan Demirel her kale vuruşunda ıslıklanırken, bir kısım taraftar da 35 yaşındaki kaleciye alkışlarla destek veriyor.

'80 Fenerbahçe'de Guiliano yerde kaldı. Kaleyi sağ çaprazdan yakın mesafeden gören bir noktadan sarı-lacivertliler serbest vuruş kullanacak... Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

'82 Top toplayıcı çocuk, Onur Kıvrak'ın koruduğu kale tarafına atılan yabancı maddeleri topluyor...

'83 Bu dakikalarda Trabzonspor'un yaptığı faul sayısı iyice arttı. Bordo-mavililer, baskı yapan rakibini sert bir savunmayla durdurmaya çalışıyor.

Editörün yorumu: Ali Palabıyık, Kucka'nın elle dokunduğunu iddia ettiği pozisyonda penaltı verdi. Oldukça tartışmaya açık bir pozisyon.

'84 Valbuena, penaltıyı gole çevirdi: 2-2.

'87 Fenerbahçe, eşitliği sağladıktan sonra daha baskılı oynuyor. Trabzonspor'da Bero yerine Bongonda oyuna dahil oldu.

'90 Valbuena'nın ortasında Soldado kafayla vurdu ancak top üstten auta gitti. İspanyol golcü, güzel bir pozisyondan yararlanamadı. 5 dakika uzatma işaret edildi.

'90+2 Trabzonspor ağır oynuyor. Fenerbahçeli futbolculardan ve taraftarlardan baskı var.

Ndoye, kendi yarattığı pozisyonda Fenerbahçe ceza alanına girdi. Volkan'ı da geçen Senegalli'den seken topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

'90+4 Fenerbahçe, Soldado'nun kaptığı topla bir kontra buldu. Topu alan Valbuena, elle oynayarak rakibine serbest vuruş kazandırdı.

Karşılaşma sona erdi...