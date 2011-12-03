-Kadıköy'de gol yağmuru İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 4-2 yendi. 47. dakikada Ergin Keleş'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Özkan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 48. dakikada soldan ceza sahasına inen Turgut Doğan Şahin'in vuruşunda kaleci Volkan Demirel, Serdar Özkan'dan önce iki hamlede topu uzaklaştırırken, savunma daha sonra tehlikeyi önledi. 50. dakikada çalımlarla soldan Fenerbahce ceza alanına giren Ergin Keleş'in şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti. 51. dakikada Cristian, attığı golle Fenerbahçe'yi 2-1 üstünlüğe taşıdı. Soldan ceza sahasına giren Bienvenu'nun çıkardığı pasta, ceza sahası dışından topa oldukça sert vuran Cristian, kaleci Özden Öngün'ün sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 58. dakikada Stoch, kendisinin 2., Fenerbahçe'nin 3. golünü Ankaragücü filelerine gönderdi. Ceza sahası içinde Semih Şentürk'ün topuk pasıyla sol çaprazda topu önünde bulan Stoch, savunmadan sıyrıldıktan sonra şık bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1 61. dakikada Alex'le duvar pası yapan Bienvenu'nun ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, top kaleye paralel olarak az farkla auta çıktı. 81. dakikada sağdan Turgut Doğan Şahin'in ortasında, ceza sahası içinde iyi yükselen Ergin Keleş'in kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top üstten auta gitti. 83. dakikada Ankaragücü, Ergin Keleş'in golüyle farkı 1'e indirdi. Soldan Özgür Çek'in yaptığı ortada, ceza sahası içinde Ergin Keleş kafayla topu ağlara gönderdi: 3-2 85. dakikada soldan Serdar Özkan'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde müsait durumdaki Hürriyet Gücer'in plase vuruşunda top direğin hemen dibinden auta gitti. 88. dakikada Dia, Fenerbahçe adına farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Gökhan Gönül'ün sert şutu istediği gibi olmazken, top arkada Dia'nın önünde kaldı. Dia, ceza sahası içinde sol çaprazdan güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı gole çevirdi: 4-2. Fenerbahçe, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. Stat: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Hakemler: İlker Meral xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx, Hakan Yemişken xxx Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan Gönül xx, Bekir İrtegün xx, Yobo xx, Ziegler xx, Selçuk Şahin xx, Cristian xxx, Özer Hurmacı x (Dk. 46 Semih Şentürk x) Stoch xxx (Dk. 86 Caner Erkin x), Alex xxx (Dk. 68 Dia xx), Bienvenu xx Ankaragücü: Özden Öngün x, Güven Varol x, Aydın Toscalı xx, İshak Doğan x, Özgür Çek xx, Hürriyet Gücer xx, Serdar Özkan xx, Theo Weeks x, Murat Duruer xx (Dk. 46 Tisdell xx), Turgut Doğan Şahin xx, Atilla Aybars Garhan x (Dk. 46 Ergin Keleş xx) Goller: Dk. 18 ve Dk. 58 Stoch, Dk. 51 Cristian, Dk. 88 Dia (Fenerbahçe), Dk. 42 Murat Duruer, Dk. 83 Ergin Keleş (Ankaragücü)