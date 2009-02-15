Kadıköy'de gol yağmuru



Tempo24



Fenerbahçe 'sevgili' taraftarlarını bu sezon çok üzmüş olacağının farkındaydı ki,Kadıköy'de Sevgililer Günü'ne denk gelen Hacettepespor maçında golleriyle onların günlünü alma yoluna gitti.Gol perdesini 4'te kaptan Alex açtı, ardından yeniden Alex ve henüz 14. dakikada sarı lacivertliler 2-0 öne geçti.Sonra bir diğer golcü-savunmacı Lugano sahne aldı. Güiza'nın üzerine çıkardığı gol sayısı (5) tabelayı da 3-0'a getiriyordu.Semih Şentürk de bu özel günde taraftarına güzel bir gol armağan etti, devrenin sonunda ise Deivid'in frikikten attığı gol, soyunma odasının adresini gösteriyordu: 5-0İkinci yarıya da golleriyle başladı Kanarya.. Önce Roberto Carlos'un asistinde Semih ikinci sayısını, ardından yeni transfer Gökhan Emreciksin'in alda at dediği topta Alex hattirick'i yaptı: 7-0Hacettepespor ise şanssız gecesini daha da şanssız hale getiren bir iki pozisyon yakalıyor bunlardan bir tanesinde Serkan Atak'ın sert şutu direkten dönüyordu. Diğer pozisyonlarda ise Volkan'ı geçmekte başarılı olamıyorlardı.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 37'e çıkartırken, Hacettepespor 11 puanda ve son sıradaki yerinde saymya devam etti.

FENERBAHÇE: 7 - HACETTEPE: 0

Stat: FB Şükrü Saracoğlu

Hakemler: Aytekin Durmaz, Muhittin Gürses, Mustafa İspiroğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Ali, Önder, Lugano, Roberto Carlos, Deniz, Emre, Deivid, Alex, Uğur, Semih

Hacettepe: Ulaş, Adnan, Baykal, Orhan, Murat, Ufuk (Dk. 32 Serkan), Kadir, Tozo, Olgay, Patiyo Tambwe, Ümit Tütünci

Goller: Dk. 10 ve 14 Alex, Dk. 35 Lugano, Dk. 41 Semih, Dk. 45 Deivid (Fenerbahçe)

Sarı Kart: Dk. 23 Patiyo Tambwe (Hacettepe)



MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe, Hacettepe karşısında ilk yarıyı 5-0 önde kapadı.



10. dakikada sağdan Ali'nin ortasında ceza alanında savunmanın ayak koyduğu top, sağ çaprazda Semih'in önünde kaldı. Golcü futbolcunun yerden ortasında, ön direkte Alex topu filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



14. dakikada Deivid'in sağdan ortasında, ceza alanında penaltı noktasının biraz gerisinden Alex'in kafa vuruşunda, kaleci Ulaş'ın müdahalesine karşın meşin yuvarlak köş eden ağlara gitti: 2-0



19. dakikada sol taraftan Murat'ın ceza alanına gönderdiği top, kaleye doğru giderken kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı tokatlayarak üstten kornere gönderdi.



30. dakikada Alex'in arapasıyla soldan ceza alanına giren Uğur, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kötü bir vuruşla topu yandan auta attı.



35. dakikada soldan köşe vuruşu kullanan Alex, topu Uğur'a gönderdi. Uğur'un ceza alanı dışından ortasında, kaleci Ulaş'ın yumruklayarak uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı içinde kontrol eden Lugano, filelere göndererek farkı 3'e çıkardı: 3-0



41. dakikada kaleci Volkan Demirel'in degajında Alex'in kafayla aşırdığı topla savunmanın arkasına sarkan Semih, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kalesinden çıkan Ulaş'ı da çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi: 4-0



45. dakikada ceza alanı dışından sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Alex, önünde hareketlenen Roberto Carlos yerine topu arkasında koşan Deivid'e çıkardı. Bu futbolcu da yerden sert bir vuruşla direğin dibinden topu filelere göndererek, ilk yarının sonucunu belirledi: 5-0.



