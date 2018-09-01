Kadıköy'de gol düellosunu kazanan Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligdeki üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, Ayew'in 13. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Kayserispor, 52. dakikada Mensah'ın attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-1 eşitliği yakaladı.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe, Slimani'nin golüyle 57. dakikada tekrar öne geçti. Kayserispor, 61. dakikada Skrtel'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe karşısında 2-2 beraberliği yakaladı. Kayserispor, Chery'nin golüyle 69. dakikada 3-2 öne geçti.

Maçta başka gol olmadı ve Kayserispor 3 puanı alan taraf oldu.

Cocu'dan revizyon

Hollandalı teknik adam, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Nabil Dirar'ı Kayserispor mücadelesinin başlangıç 11'inde oynatmadı. Cocu, bu futbolcuların yerine Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Reyes, Valbuena ve Mehmet Ekici'ye görev verdi.



Genç teknik direktör, Volkan Demirel, Berke Özer, Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk, Roberto Soldado, Michael Frey, Barış Alıcı, Yiğithan Güveli, Aatıf Chahechouhe'yu yedek kulübesinde bekletti.



Cocu, yabancı futbolculardan Nabil Dirar ile Carlos Kameni'yi 21 kişilik müsabaka kadrosuna almadı.