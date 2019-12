'Kadıköy'de galibiyet kolay'

Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan, Fenerbahçe'nin Kadıköy'de çok kolay yenilebileceğini düşündüğünü söyledi.



Arda, Galatasaray Dergisi'nin Aralık ayı sayısında yer alan röportajında, Kadıköy'de oynayacakları Fenerbahçe maçları öncesinde takım üzerinde bir baskı olduğuna inanmadığını belirterek, "Fenerbahçe'nin Kadıköy'de çok kolay yenileceğini düşünüyorum. Ama şöyle bir şey var. Bizde kaybedeceğiz diye bir korku ya da stres yok. Ancak bizim dışımızda öyle bir hava oluşturuluyor. Sendromu yaşayanlar başkaları" dedi.



Maçtan sonra karşılaşmanın "centilmence" geçtiği şeklindeki yorumlara anlam veremediğini kaydeden Arda, adeta isyan ederek, şu görüşlerini anlattı:



"(İnanılmaz centilmenlik içinde maç geçti) yorumlarına anlam veremedim. Tüm stat bize her türlü küfürü koro halinde ediyor. Ali Sami Yen bu olanların yanında cennet gibi. Her takım bizim stadımızda rahatlıkla oynuyor. Herhangi bir baskı yok. Zaten böyle olmalı. Bize yapılanlardan, atılan yabancı cisimlerden edilen küfürlerden kesinlikle bahsedilmiyor. Ben maç sonunda tribünlere ellerimi kaldırmışım. Bu görüntü gösterilip eleştiriliyorum. Aynı görüntü içinde bana bozuk para yağıyor. Kimse demiyor, 'O para bu çocuğun gözüne gelse kör olur' diye. Biz orada Josico'nun ayağının krampını gidermeye çalışıyoruz. Roberto Carlos'un oyundan çıkarken elini sıkıyoruz. Ama biz tam tersi maç içinde kasti tekme yiyoruz. Tepki verince kötü adam biz oluyoruz. Bunlar göz önüne getirilmiyor. Kaybettiğimiz zaman da adam gibi kaybediyoruz."





"BENCE, SOLDA OYNASAM DAHA İYİ OLUR"



Kewell ile maç içinde değişerek sol kanatta oynadıklarının hatırlatılması üzerine Arda, "Bence, solda oynasam daha iyi olur" yorumunda bulundu.



Arda, ancak teknik direktör Michael Skibbe'nin düşüncesinin böyle olduğunu kaydederek, "Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Devamlı sağda oynayacak olsam, orada da oynarım. Çünkü o bölgeye göre strateji geliştiririm. Ama sol tarafta etkili olduğum ortada. Karşımdaki rakibi geçebileceğim 7-8 seçeneğim oluşmuş durumda. Sol taraftan oyunu daha iyi okuyabildiğimi düşünüyorum. Kewell ise sol ayaklı bir futbolcu. O da sol kanatta etkili. Fakat maç içinde kanat değiştirmemiz rakibi de şaşırtıyor" ifadesini kullandı.



"AVRUPA'DA OYNAMA İSTEĞİM VAR"



Galatasaraylı olduğunu, ancak büyük konuşmadığını kaydeden Arda, "Galatasaray'dan başka Türk takımı, Allah bana o günleri göstermesin" dedi.



Genç yıldız, Aslantepe Stadı'nda forma giymek istediğini ifade ederken, "Ama benim Avrupa'da oynama isteğim de var. Galatasaray'da çok güzel bir şampiyonluk yaşadım. Bu sezon UEFA Kupası'nda final hedefliyoruz. Eğer o başarıyı yakalarsak, o zaman Avrupa'ya kesin gitmeyi düşünebilirim. Tabii bir de şu var; gelen teklifte kararı kulübüm verecek. Kulüp 'Tamam Arda gidebilirsin' derse ben o zaman anlaşırım" şeklinde konuştu.





"SAHA İÇİNDEKİ MÜCADELEMİN FARKINA VARILMIYOR"



Sahadaki mücadelesinin çok fazla farkına varılmadığını öne süren Arda, topa sahip olmak ve adam geçmeye çalışmanın ardından, savunmaya geri dönüp rakibi takip etmenin dünyanın en zor şeyi olduğunu dile getirdi.



"Arda, Kewell, Lincoln neden geriye dönmediler" şeklindeki yorumlara katılmadığını söyleyen Arda, "Zaten o an dönecek gücümüz kalsa döneriz. Ama ileride de bir mücadele veriliyor. Ben sahada oyunun hücum yönünde kendimi yeterli görmüyorsam, bunu hissettiysem, o gün mücadeleye yönelirim. Hücum yönünü başka arkadaşlara bırakırım. Takım oyuncusu böyle yapmalı" dedi.



"BÜYÜK YETENEKLER HARCANIYOR"



Kendisinin genç milli takımdayken, bulunan jenerasyonda 40 maç yenilmeyen bir ekip olduklarını kaydeden Arda, çok büyük yeteneklerin harcandığınısavundu.



Arda, bu konuda çok üzgün olduğunu belirterek, "O zamanki takım arkadaşlarım şimdi (A) Milli Takım'da yok. Sadece Serdar Özkan Beşiktaş'ta oynuyor. Bu çocuklara gereken şans verilmiyor. Skor uğruna, çok büyük yetenekler harcanıyor. Bunu da herkesle tartışmaya hazırım" ifadesini kullandı.



Gece hayatının olmadığını, içki de içmediğini vurgulayan Arda, izin günlerinde belirli saate kadar dışarı çıkabildiğini, bunun abartıldığını söyledi.



Futbol oynamayı çok sevdiğini kaydeden Arda, "Of bugünde maç var, demiyorum. Ben lig maçına çıkmasam, futbol oynamasam, gidip sokakta top oynarım" diye konuştu.