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Kadıköy'de film gibi kuyumcu soygunu; yarım milyonluk altınla kayıplara karıştılar!

''Arka taraftaki boş dairenin balkonundan girerek dükkânın arka duvarını delmişler ve içeri girmişler''

25 Ocak 2016 17:27

Kadıköy Şemsettin Günaltay Caddesi'ndeki bir apartmanın alt katında bulunan kuyumcu dükkanı duvarı delen kişiler tarafından soyuldu. 5 ay önce kentsel dönüşüme giren boş binaya gece saatlerinde zemin katta bulunan bir dairenin arka balkonundan giren soyguncular, dairenin mutfağının duvarını delerek arka bölümden kuyumcu dükkanına geçiş yaptı. Hırsızlar, iş yeri sahibinin kardeşinin ifadesine göre 550 bin liralık altınla kayıplara karıştı. 

Yan binada açtıkları delikten içeri girerek, önce alarmı daha sonrada kameraların bağlı olduğu kayıt cihazını ve monitörü söken hırsızlar altınları da alarak hızla uzaklaştı. İşyeri sahibi, soygunu sabah dükkana geldiğinde farketti. Olay yerine gelen polisler ve olay yeri inceleme ekipleri kuyumcuda incelemeler yaptı.

 

Alarmı suya bastırarak susturmuşlar

 

Dükkân sahibinin kardeşi Yavuz Çoban, “Burası kentsel dönüşümden dolayı boşaltılmış bir binaydı. Zaten Cumartesi günü bizde boşaltacaktık. Arka taraftaki boş dairenin balkonundan girerek dükkânın arka duvarını delmişler ve içeri girmişler. Kamera kayıtları filan her şeyi almışlar ve bütün mamulleri de almışlar. Arkadaki binanın mutfak bölümünden girmişler. Alarmı da çözmüşler. Sireni suya bastırarak eski bir yöntemle susturmuşlar. Zararımız yaklaşık 550 bin lira” dedi.

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