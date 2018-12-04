Kadıköy'de Ersun Yanal sesleri

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmasının ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.

Kale arkasından başlayan tezahüratlar tüm stada yayılırken sarı-lacivertli taraftarlar takımın başında Ersun Yanal'ı görmek istediklerini dile getirdi.

Açıklama gelecek hafta

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli bir taraftar ile yaptığı telefon konuşmasında Ersun Yanal'a ilişkin soruları cevaplamıştı. Ersun Yanal ve yeni hocayla alakalı önümüzdeki hafta açıklama yapacağını belirten Koç, "Benim telefonda bu durumlarla alakalı bir konuya cevap vermem başkan olarak doğru olmaz. Çok teşekkür ederim samimi görüşleriniz için" ifadelerini kullanmıştı.