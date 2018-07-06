Kadıköy'de dizi oyuncusuna saldırı; bara ateş açıldı, hastanelik oluncaya kadar dövüldü!

İstanbul Kadıköy’de bulunan bir barda önceki gece geç saatlerde silahlı saldırı düzenlendi. 15’in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda 2 kişi saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, saldırı sırasında barda bulunan Oral Özer isimli sinema ve dizi oyuncusu da saldırının gerginliğiyle çıkan tartışmada hastanelik oluncaya kadar dövüldü. Olaydan sonra yakalanan 2 saldırganın verdiği ilk ifadelerinde saldırıyı bar işletmecisi ve çalışanlarıyla daha önceden yaşadıkları bir trafik kavgası husumeti nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadıköy'de bulunan bir barda önceki gece 03.00 sıralarında, önce barın etrafında tur atıp ardından yaylım ateşi açan bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. 15’in üzerinde kurşunun sıkıldığı saldırıda barda bulunan 2 müşteri, saldırganların silahlarından çıkan kurşunlarla yaralanırken, diğer müşteri ve bar çalışanları ise kendilerini masaların altına atarak kurtuldu.

"Yanlış adama kızıyorsunuz"

Milliyet'in haberine göre yaralıların olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı olayda, saldırı anını cep telefonuyla çekmeye çalıştığı iddia edilen bir müşteriyle tartışmaya giren bar çalışanlarına müdahale ederek “Yanlış adama kızıyorsunuz” diyen sinema ve dizi oyuncusu Oral Özer’e bar çalışanları tarafından dayak atıldığı ileri sürüldü.

Gözaltına alındılar

Oyuncu Özer’in sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve bilgilerde, çenesinin kırılıp yüzünün gözünün patlatıldığını iddia ettiği darp olayıyla ilgili olarak Kadıköy İlçe ekiplerince soruşturma başlatılırken, silahlı saldırı olayıyla ilgili de dün akşam 21.00 sıralarında olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli saklandıkları adreslerinde yakalanıp gözaltına alındı. Ayrıca saldırganları olay yerine getiren aracı kullanan şahıs da gözaltına alındı.

Araç sürtüşmesi iddiası

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alınan 2 saldırganın bar işletmecisi ve çalışanlarıyla husumetli olup, olayı bu nedenle gerçekleştirdikleri öğrenilirken, husumetin kaynağının ise bir süre önce trafikte yaşanan bir araç sürtüşmesi olayı sonrasında saldırganlardan birisinin bar çalışanları tarafından dövülerek darp edilmesi olduğu ileri sürüldü. Polisin hem silahlı saldırı hem de darp olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Oral Özer kimdir?

1 Ocak 1983 yılında İskenderun'da dünyaya gelen Oral Özer, tiyatro eğitimine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünde bir yıl okuduktan sonra Haldun Dormen'in birçok müzikal projesinde asistanlık yaptı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde burslu olarak okuyan 35 yaşındaki oyuncu Tiyatro Kedi'deki projelerde de yer aldı.