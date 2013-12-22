Kadıköy'deki Kent Mitingi'ne biber gazlı polis müdahalesi

Kadıköy'de düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı Kent Mitingi'ne polis biber gazı ve TOMA'larla müdahale etti.

İstanbul Kadıköy Meydanı'nda düzenlenen 100'e yakın kuruluş ve sivil toplum örgütünün destek verdiği İstanbul Kent Mitingi düzenlendi.

Çevre sorunlarını dile getirmek, orman alanlarının imara açılması ve hükümetin kentsel dönüşüm politikasına karşı düzenlenen miting, yolsuzluk operasyonunun, kentin ve yaşam alanlarının talanına da işaret ettiğini belirterek yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu da "Yağmaya karşı haydi İstanbul'u savunmaya sloganıyla" gündemine aldı.

Sabah erken saatlerden itibaren vatandaşlar miting alanına gelmeye başladı. Saat 11.30'da Söğütlüçeşmeden yürüyüşe geçen gruplar da Kadıköy meydanına ulaştı.

Katılımcılar, yürüyüş güzergahında bulunan Halkbank bankamatiklerinin önüne ayakkabı kutuları bırakılarak yolsuzluk ve rüşvet iddialarını protesto etti.

Polis müdahale etti

Arama noktasındaki bir grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine grup polise taş atarken polis de göstericilere biber gazı ve basınçlı su sıkarak müdahale etti.

Polisin biber gazı ve basınçlı su ile müdahalesinin ardından Kadıköy adeta savaş alanına döndü. Çok sayıda gösterici ve vatandaş biber gazından etkilendi. Bazı göstericiler de atılan taşların isabet etmesi sonucu yaralandı. Polisin müdahalesinin ardından mitingi düzenleyen platform üyeleri, göstericileri polise taş atmamaları yönünde uyardı. Yaklaşık yarım saat süren olayların ardından miting kaldığı yerden devam etti.

Mitinge ellerinde ayakkabı kutularıyla gelen eylemciler, ‘Bakanlarınıza, çocuklarınıza, kutularınıza sahip çıkın’ pankartıyla yürüdü. Miting için yürüyüş yapan gruba CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı katıldı. Yolsuzluk operasyonuna değinen Salıcı, “Söylenebilecek her şey ortada. Çelik kasalar, para sayma makineleri, bol miktarda para var. İşin arkasında faiz lobisi, Yahudi lobisi ve başbakanın tabiriyle Türkiye’de olmayan dış mihraklar olduğu söyleniyor. Biz gördüğümüze inanırız. Ortada açık net bir şekilde yolsuzluk çarkı var. Çete bakanlar kurulu kendisi. Çete başı sayın Başbakan. Bu işin sonuçlanmasını ve hükümetin bir an önce istifa etmesini istiyoruz.” dedi.

Mitinge katılan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Yavuz hırsız ev sahibini basmış durumda. Bu paraları eğer çeteler koymuşsa, bu paraları çeteler bizim eve neden getirmiyorlar? Fakir fukaranın evlerine götürmüyorlar da bakanlar kurulunun evlerine neden götürüyorlar? Eğer bir ülkede düzeni ve adaleti yıkacaksanız, o ülkede yolsuzluğu alışılmış bir duruma getirmeniz lazım. Şu anda ülkede düzeni ve adaleti yıkan, hükümetin bu yolsuzluklarıdır rüşvetleridir. Onun için bu toplumun temiz siyasete ihtiyacı vardır. Bu kirli rüşvet ve yolsuzluğa bulaşmış olan siyasetçileri bir an önce göndermesi lazım.” diye konuştu.

Yürüyüş sırasında ‘Hükümet istifa’, ‘Faşizme karşı omuz omuza’, ‘Her yer rüşvet her yer yolsuzluk’ ‘Yolsuzluğa karşı omuz omuza’ gibi sloganlar atıldı.

Polisin gaz ile müdahalesi sonucu gazdan etkilenen 5 kişi yaralandı. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 64 yaşındaki Elif Çelmik’in yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.