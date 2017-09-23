Kadıköy'de derbilerin rutini değişti

Volkan 2005/2006 sezonundan bu yana ilk kez Beşiktaş derbisine ilk 11\'de çıkmayacak
Tecrübeli oyuncunun Ülker Stadyumu\'nda ilk 11\'de oynadığı lig maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş\'a kaybetmedi
Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)
Süper Lig 6\'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yıllardır süregelen Kadıköy rutini bozuldu.
2006-2007 yılından bu yana Kadıköy\'de oynanan tüm Beşiktaş maçlarında sarı-lacivertli formayla ilk 11\'de sahaya çıkan Volkan Demirel, ilk kez 11\'in dışında kaldı.
KALE, KAMENİ\'YE EMANET
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün oynanacak mücadelede kaleyi Carlos Kameni\'ye emanet etti. Sarı-lacivertli ekip, yeni adıyla Ülker Stadyumu\'nda Beşiktaş\'a karşı Volkan Demirel\'in ilk 11\'de oynadığı hiçbir maçta rakibine galibiyet yüzü göstermezken, Fenerbahçe, Beşiktaş\'a karşı Kadıköy\'deki son mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda Rüştü Reçber\'in kaleyi koruduğu maçta almış ve rakibine 4-3 yenilmişti.
FENERBAHÇE KALEDE VOLKAN VARKEN BEŞİKTAŞ\'A KAYBETMİYOR
Fenerbahçe\'nin Ülker Stadyumu\'nda Beşiktaş\'a karşı oynadığı ve Volkan Demirel\'in sarı-lacivertli ekibin kalesini koruduğu lig maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
2006/2007 (0-0)
2007/2008 (2-1)
2008/2009 (2-1)
2009/2010 (1-0)
2010/2011 (1-1)
2011/2012 (2-0) - Normal Sezon
2011/2012 (2-1) - Süper Final Şampiyonluk Grubu
2012/2013 (3-0)
2013/2014 (3-3)
2014/2015 (1-0)
2015/2016 (2-0)
2016/2017 (0-0)