Kadıköy'de derbilerin rutini değişti

Volkan 2005/2006 sezonundan bu yana ilk kez Beşiktaş derbisine ilk 11\'de çıkmayacak

Tecrübeli oyuncunun Ülker Stadyumu\'nda ilk 11\'de oynadığı lig maçlarında Fenerbahçe, Beşiktaş\'a kaybetmedi

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 6\'ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi yıllardır süregelen Kadıköy rutini bozuldu.

2006-2007 yılından bu yana Kadıköy\'de oynanan tüm Beşiktaş maçlarında sarı-lacivertli formayla ilk 11\'de sahaya çıkan Volkan Demirel, ilk kez 11\'in dışında kaldı.

KALE, KAMENİ\'YE EMANET

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, bugün oynanacak mücadelede kaleyi Carlos Kameni\'ye emanet etti. Sarı-lacivertli ekip, yeni adıyla Ülker Stadyumu\'nda Beşiktaş\'a karşı Volkan Demirel\'in ilk 11\'de oynadığı hiçbir maçta rakibine galibiyet yüzü göstermezken, Fenerbahçe, Beşiktaş\'a karşı Kadıköy\'deki son mağlubiyetini 2004-2005 sezonunda Rüştü Reçber\'in kaleyi koruduğu maçta almış ve rakibine 4-3 yenilmişti.

FENERBAHÇE KALEDE VOLKAN VARKEN BEŞİKTAŞ\'A KAYBETMİYOR

Fenerbahçe\'nin Ülker Stadyumu\'nda Beşiktaş\'a karşı oynadığı ve Volkan Demirel\'in sarı-lacivertli ekibin kalesini koruduğu lig maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

2006/2007 (0-0)

2007/2008 (2-1)

2008/2009 (2-1)

2009/2010 (1-0)

2010/2011 (1-1)

2011/2012 (2-0) - Normal Sezon

2011/2012 (2-1) - Süper Final Şampiyonluk Grubu

2012/2013 (3-0)

2013/2014 (3-3)

2014/2015 (1-0)

2015/2016 (2-0)

2016/2017 (0-0)