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Spor

Kadıköy'de derbi heyecanı İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2012 12:26

-Kadıköy'de derbi heyecanı İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 2012'nin ilk derbisinde Fenerbahçe ile Beşiktaş yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçı, kariyerinde ilk derbisine çıkacak hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Orkun Aktaş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Çınar. Süper Lig'de son maçlarını kaybeden iki ekipten Fenerbahçe 48 puanla ikinci, Beşiktaş ise 45 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 bitti. Ezeli rakipler, hazırlıklarını bugün yapacakları idmanlarla tamamlayacak.

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