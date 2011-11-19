-Kadıköy'de deplasman yasağı protesto edildi İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendi aralarında yapacakları maçlara deplasman seyircisinin gitmemesi kararını, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor ile yaptığı maçta protesto ettiler. Maraton üst tribünün lise tarafındaki bölümde, Türk Telekom üst tribünün orta bölümünde ve Migros üst tribünün orta bölümündeki taraftar grupları karşılaşmanın başlamasıyla tribünlerin arka tarafındaki salona geçtiler. Bu taraftar gruplarının bulunduğu bölümler 10 dakika süreyle boş kalırken, açılan ''Deplasmanıma dokunma'' pankartlarıyla, alınan bu karara tepki dile getirildi. Bu tribünlerde ayrıca ''Deplasman bir haktır'' şeklinde pankartlar da yer alırken, tribünler sık sık ''Deplasman hakkımız engellenemez'' şeklinde tempo tuttu. Futbol Federasyonu'ndan 17 Kasım Perşembe günü ''Kulüplerden ortak karar'' başlığıyla yapılan açıklamada, ''Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin, 2011-2012 sezonunda birbirleriyle yapacakları tüm müsabakalarda, deplasman takım taraftarları alınmayacak. 4 kulübün de ''misafir seyirci alınmaması'' kararı ile ilgili mutabakat içinde olduğu, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi'' denilmişti.