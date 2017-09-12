 KADIKÖY'DE DARBE PROTESTOSU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği\'nden (ADAM-DER) 12 Mart ve 12 Eylül darbesi mağduru askerler, İstanbul, Erenköy\'deki İşkence Kurbanlarına Saygı Anıtı\'nda buluşarak darbeleri protesto ettiler.

Anıt önünde toplananlar “Darbe Mağduru Öğrenci askerler adalet istiyor\" ,“Hukuksuz yargı hükümlüsü askerler adalet istiyor\" ,\"Askeri darbelerin mağduru idik, şimdi ayrımcılığın mağduru olduk “ yazılı dövizleri taşıdı. Grup üyeleri 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Gruba İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da destek verdi. Yarkadaş yaptığı konuşmada, “Nuriye ve Semih\'in avukatlarının gözaltına alınması, 12 Mart ve 12 Eylül\'ün tipik bir uygulamasıdır. Bu, savunma hakkının gasp edilmesidir. Bir 12 Eylül ürünü olan AKP, darbe dönemlerini bile aşan uygulamalara imza atıyor. Savunma hakkı gasp ediliyor, 12 Eylül faşizminin simgelerinden olan tek tip kıyafete geçilmek isteniyor\" dedi.

“GAZETECİLER HER DÖNEM CEZAEVİNDE\"

Yarkadaş, elinde tuttuğu Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerini basın mensuplarına göstererek, Gazetenin manşetinde, medya mensuplarının karşılaştıkları baskılar ve Cumhuriyet Gazetesi yazarlarının karşı karşıya kaldığı hukuksuzluklar var… Peki o halde sormak gerekmez mi? 12 Mart ve 12 Eylül\'den bugüne ne değişti? Gazeteciler o gün de cezaevindeydi; bugün de cezaevinde…\" diye konuştu.

AK Parti\'nin 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbe dönemlerindeki uygulamaları bile aştığını söyleyen Yarkadaş, “114 bin memurun sorgusuz sualsiz işten atılması, 184 gazetecinin cezaevinde tutulması bunların en somut örnekleridir\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan pankart ve dövizler

-Saygı duruşu

-CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş \'ın konuşması

-Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

