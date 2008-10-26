Kadıköy'de coşku



Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Lig'de Bursaspor'a karşı aldığı 5-2'lik galibiyet, sarı-lacivertli ekibe son dönemdeki kötü sonuçların ardından büyük bir moral olurken, tribünlere de büyük bir coşku yaşattı.



Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal karşısında 5-2 mağlup olduğu maçın ardından, Bursaspor önünde toparlanmış bir görüntü ortaya koyarak galibiyete ulaştı.



Bursaspor galibiyeti, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın tribünlerinde bir süredir görülmeyen coşku yarattı. Arsenal maçını tribünlerin bir bölümünün tepkileriyle tamamlayan sarı-lacivertliler, bu kez taraftarından tam destek gördü.



DEİVİD GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI



Sakatlığının ardından aylar sonra takımda yer bulan Deivid, Bursaspor'a karşı son dakikada attığı golden sonra göz yaşlarını tutamadı.



Roberto Carlos'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Brezilyalı oyuncunun şutunda top kaleciye de çarparak filelere gitti. Deivid golün ardından Roberto Carlos'un yanına giderek takım arkadaşına sarıldı. Göz yaşlarını tutamadığı görülen Deivid'in yanına takım arkadaşları da gelerek destek verdi.



2008-2009 sezonu hazırlık kampında yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir süre takımdan uzak kalan Deivid, Bursaspor maçıyla sahalara yeniden döndü. Teknik direktör Aragones, maçın 77. dakikasında Semih'in yerine Deivid'e görev verdi.



İKİ GOL SAVUNMADAN GELDİ



Fenerbahçe'yi Bursaspor karşısında galibiyete taşıyan gollerin 2'si savunma oyuncularından geldi.



Sarı-lacivertli ekip 6. dakikada Lugano'nun kafa golüyle Bursaspor önünde 1-0 öne geçerken, bir diğer savuncusu Edu'un 67. dakikadaki golü Fenerbahçe'ye maçta 3-0'lık üstünlük getirdi. Maçın diğer golleri 50. dakikada Uğur, 75. dakikada Alex ve 90. dakikada Deivid'ten geldi.



''FENERBAHÇE KÜMEYE'' TEZAHÜRATI KIZDIRDI



Bursaspor taraftarının ilk yarının son dakikalarında yaptığı ''Fenerbahçe kümeye'' tezahüratı, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı. Maçın başından itibaren takımları için aralıksız tezahürat yapan Bursaspor seyircisi, bir ara sarı-lacivertli ekibe bu şekilde tezahüratla sataşınca, Fenerbahçeli taraftarlar bütün tribünlerde aynı anda takımlarını destekleyen tezahüratlar yaptı.



Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'nin 3-0 öne geçtiği 67. dakikadaki golden sonra bu kez Fenerbahçe taraftarı, ''Bursa kümeye'' tezahüratları yaptı.



HAKEM ÖZKALFA'YA TEPKİ



Karşılaşmanın 45. dakikasında Fenerbahçe'de Alex'in ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda, Brezilyalı futbolcuya kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart gösteren hakem Tolga Özkalfa, tribünlerden tepki görürken, Fenerbahçeli futbolcular da pozisyona itiraz etti.



Tribünler kararı nedeniyle ıslıklarla Özkalfa'yı protesto ederken, maçın bitiş düdüğüyle bu kez sarı-lacivertli futbolcular hakeme uzun süre itiraz ettiler. Hakemin etrafını saran futbolculardan Edu hakemlerin üzerine top attığı için sarı kart gördü.



Son dakikadaki bu gerginlik tribünlere de yansıdı. İki takım taraftarları arasında birbirlerine yabancı madde atmalarından kaynaklanan kargaşa, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu.

