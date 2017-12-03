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Kadıköy'de çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY Acıbadem'de çalıştığı inşaatın 5

03 Aralık 2017 21:47

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY Acıbadem\'de çalıştığı inşaatın 5. Katından düşen işçi, hayatını kaybetti. 
Olay, saat 16.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı inşaatın son katında çalışırken dengesi kaybedip yere düşen Sait Kaya(35) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Haberi alarak olay yerine gelen yakınları Sait Kaya\'nın öldüğü haberini alınca sinir krizleri geçirdi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, Sait Kaya\'nın cesedi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgi inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

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