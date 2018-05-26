Kadıköy'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı (geniş haber)

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Kadıköy\'de arkadaş oldukları ileri sürülen 3 kişinin karıştığı bıçaklı kavgada, 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Caferağa Mahallesi Sakızgül Sokak\'ta bulunan bir sinemanın önünde saat 02.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve arkadaş oldukları öğrenilen üç kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Abdülkadir Kortkay (23) gögüs kısmından ağır şekilde yaralanırken, bıçağı kullandığı belirtilen 21 yaşındaki Enes Can Aksakal, olayda yara aldı. Bir kişinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki taksiciler ağır yaralanan Kortkay\'ı bir taksiye bindirerek Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Kortkay durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren ve yaralanan Enes Can Aksakal ise polis tarafından Moda Caddesi\'nde elindeki bıçakla yakalandı. Bu sırada Kavganın ardından, Olay Yeri İnceleme ekipleri de çevrede yaklaşık 1 saat delil araştırması yaptı. Aksakal, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Aksakal\'ın durumu iyi olduğu bildirildi.

Bu arada polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavga sırasında çevrede bulunan Fikret Yasin, \"Yukarıda kafede oturuyorduk, Sokakta bir arkadaş nara atarak geliyordu, Etraftaki kişilerin demesine göre, yukarıda bir mekanın önünde biriyle kavga etmiş. Birisinin kalbine bıçak saplamış. Çevredekiler hastaneye kaldırmışlar. Diğer arkadaş da bu caddeye yürüyerek buraya kadar geldi. Daha sonra etrafa sataştı. Buraya da polis gelince kendini bıçaklamaya başladı. Polis ekipleri kendini bıçaklayan kişiye biber gazı sıkarak durdurdu. Herhalde arkadaş uyuşturucu etkisinde ya da fazla alkollüydü. Polis yakaladığında bile \'Polis çağırın\' diye tepki gösteriyordu\" dedi.

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