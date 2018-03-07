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Kadıköy'de başlayan kovalamaca kaza ile bitti

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil içindeki 4 kişi ile polisler arasında başlayan kovalamaca film sahnelerini aratmadı

07 Mart 2018 09:23

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) KADIKÖY\'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil içindeki 4 kişi ile polisler arasında başlayan kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Kovalamaca sırasında havaya ateş eden 4 şüpheliden üçü Ünalan\'da kaza yapınca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 
 
Polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 34 BH 0358 plakalı otomobilden şüphelendi. Ekiplerin Kadıköy\'de dur ihtarına uymayan otomobildekiler ile polisler arasında kovalamaca başladı. İddiaya göre yapılan sorgulamada aracın plakası da sahte çıktı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamaca Ünalan Metro İstasyonu\'na kadar devam etti.
 
HAVAYA ATEŞ ETTİLER İDDİASI
İddiaya göre, Kadıköy\'de başlayan kovalamaca sırasında araçta bulunan şüpheliler havaya ateş açtı. Kadıköy ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından kovalanan araç Üsküdar\'a bağlı Ünalan Mahallesi\'nde kıstırıldı.

OTOPARK\'TA KAZA YAPTILAR
Ünalan Metro İstasyonu\'nda ekipler tarafından kıstırılan şüpheliler İspark\'a ait otoparka girdi. Kaldırıma çıkarak kaza yapan zanlılar olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı. 
 
POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI
Şüphelilerin kaçması üzerine bölge polis ekipleri tarafından ablukaya alındı. Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlar ekipler tarafından tutuldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağının altında bulunan menfezleri de arayan ekipler iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
 
POLİS OLAYDA KULLANILAN SİLAHI ARADI
İki zanlının yakalandığı bölgede polis, şüphelilerin kullandığı silahı aradı. Aramalara bekçiler de katıldı. Gözaltına alınan iki kişi polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 
 
ZANLILARDAN BİRİ ÇALILIKLARIN İÇİNDE YAKALANDI
Polis ekiplerinin kaçan iki zanlının peşinden gitmesini fırsat bilen iki şüpheli kayıplara karıştı. Ancak birinin kaçışı uzun sürmedi. Otomobilin bulunduğu otoparkta detaylı inceleme yapan polis ekipleri, çalılıkların arasına saklanan üçüncü şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. 
 
ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ
Şüphelilerin kaza yaptıktan sonra bırakıp kaçtıkları otomobil yapılan ilk incelemenin ardından detaylı araştırma yapılması için otoparka çekildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 
 

(FOTOĞRAFLI)
 

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