Kadıköy'de aracında öldürülen kadının katil zanlısı eşi tutuklandı

İstanbul Kadıköy’de otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Selva Sağlam Yılmaz'ın katil zanlısı eşi Emrah Yılmaz, emniyet sorgusunun ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na gönderildi. Savcıya ifade veren şüpheli ‘Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme’ suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 6 Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli Yılmaz tutuklandı.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, Emrah Yılmaz mahkeme ifadesinde “Selva’nın S.Y. diye birisiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Araştırmalarım sonucu ikisi de bunu kabul etti. Bunun neticesinde Selva ile tartıştım ve onu bıçakladım. Daha sonra Selva’nın kartlarından 30 bin lira çektim. Ona araba için verdiğim parayı aldım yani. Ancak Selva bu durumu kullanarak beni tehdit etti. Ağır küfür ve hakaretler ediyordu. Olay günü taksi ile seyir halindeyken Selva’nın önümden geçtiğini tesadüfen gördüm. Taksiye öndeki aracı takip et dedim. Bu sırada trafik sıkıştı. Biran da aklıma yaşadıklarımız geldi. Sinirlendim. Camdan 4 el ateş ettim. Sonra Sakarya’da Jandarmaya teslim oldum. Pişmanım” dedi.

Ne olmuştu?

Selva Sağlam Yılmaz (61), otomobiliyle geldiği Göztepe Merdivenköy Mahallesi Günaydın Sokak'ta 28 Ekim'de silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybetmişti.



Olayla ilgili şüpheli olarak aranan kadının eşi E.Y'nin (38), "kasten yaralama" suçundan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.