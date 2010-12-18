-KADIKÖY'DE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE YANGIN İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Kadıköy'de alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kozyatağı'ndaki Carrefour alışveriş merkezinde çıkan yangına Kadıköy, Ümraniye, Maltepe ve Şişli itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, alışveriş merkezinin 2 numaralı kapısının çatısında yükselen alevleri merdivenli araç yardımıyla söndürdü. Alışveriş merkezinin kapalı olduğu saatte çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Yangının, elektrik kontağından kaynaklandığının tahmin edildiği, kesin çıkış nedeninin yapılacak araştırmadan sonra belli olacağı bildirildi.