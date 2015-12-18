Kadıköy’de alacak verecek kavgası; 1 yaralı

İstanbul Kadıköy’de iki esnafın arasındaki borç meselesi yüzünden bir kişi silahla yaralandı. Ambulansın geç kaldığı ileri sürülen olayda, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Cengiz Çoban’ın haberine göre mobilya mağazası sahibi Kadir Kılıç, yine aynı sokak içerisinde bulunan bir başka esnafla tartıştı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Kadir Kılıç'ı silahla vuran saldırgan olay yerinden kaçtı. Vücuduna kurşunlar isabet eden Kadir Kılıç ise kanlar içerisinde sokak ortasında yere yığıldı.

Kadir Kılıç'ın yardımına önce sokaktaki vatandaşlar koştu. Kadir Kılıç'a müdahale eden vatandaşlar, bir taraftan Kılıç'a müdahale ederken, diğer taraftan da ambulans çağırdı. Bir yakını acılar içinde kıvranan yaralının elini tutarak moral vermeye çalıştı.

Geçen dakikaların ardından ambulansın gelmediğini belirten yaralı yakınları tepki gösterdi. "Ben taksi ile geldim. Ambulans nerde kaldı" şeklinde tepki gösteren Kılıç'ın yakını, polisten yardım istedi.

Çevredeki vatandaşlardan biri de, "Ambulans gelmedi 20 dakikayı geçti" diye konuştu. Bir vatandaş ise, "Semt pazarı var, yolun içinde olduğu için şaşırmış olabilir. 20 dakikayı geçti" dedi.

Bu bekleyiş sürerken, sokağa yakın bir noktada bulunan sağlık ocağının görevlileri ise olay yerine yürüyerek geldi. Sağlık görevlileri Kadir Kılıç'a ilk müdahaleyi yaptıktan bir süre sonra ise ambulans olay yerine ulaştı. Yaralıya müdahale etmeye başlayan sağlık görevlilerine Kadir Kılıç'ın yakını, "Sonunda geldiniz Allah razı olsun" ifadesini kullandı.