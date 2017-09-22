Kadıköy'de "Güneş" yüzünü gösteremiyor

KADIKÖY\'DE \"GÜNEŞ\" YÜZÜNÜ GÖSTEREMİYOR

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR UMUTLU KONUŞTU

SEZONUN İLK DERBİSİ KADIKÖY\'DE



Hakan TARHAN, İstanbul - DHA

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nda ilk derbi cumartesi günü Fenerbahçe sahasında Beşiktaş\'ı ağılayacak. Ev sahibi Fenerbahçe lige kötü bir giriş yaptıktan sonra geçen hafta deplasmanda alınan Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle bir nebze olsun moral bulmuştu. Cumartesi 19:30\'da başlayacak karşılaşmada düdüğü Ali Palabıyık çalacak. Fenerbahçe\'de Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Nabil Dirar kesin olarak derbi maçında yok. Kasığındaki sakatlığı büyük ölçüde iyileşen ve hafta içi antrenmanlarının bir bölümünü takımla yapan Martin Skrtel için karar son çalışma sonrası verilecek. Müzmin sakat Robin van Persie yine takımını yalnız bırakırken, Mehmet Topal oynayabilecek duruma geldi.

Hafta içi taraftarlar ile bir araya gelen Nabil Dirar ve Mehmet Ekici cumartesi günü oynayacakları derbiyi kazanacaklarını düşünüyor. Dirar, \"Geçtiğimiz hafta elde ettiğimiz galibiyet bizim için çok önemliydi. O maçın öncesinde şunu ifade etmiştim; birbirimize olan uyumumuzu her hafta arttırıyoruz. Saha içinde daha organize takım görüntüsü veriyoruz. Birbirimizi daha iyi anlayıp, daha çok konuşuyoruz. Çok önemli bir maç ve istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum\" şeklinde konuştu. Mehmet Ekici ise şunları belirtti. \"Çok önemli bir maça çıkacağımızın farkındayız. Hocamız bizi çok iyi hazırladı diye düşünüyorum. Takımdaki her oyuncu da iyi çalıştı ve bu maçın önemli olduğu bilincinde. İnşallah hafta sonunda istediğimizi sahaya yansıtabileceğiz.\"

Josef de Souza ise taraftarlarını Beşiktaş maçı ile mutlu edeceklerini dile getirirken, \"İstediğimiz pozisyonları bulursak ve herkes üzerine düşeni yaparsa bu maçı kazanırız\" dedi.

VOLKAN BU KEZ 600. MAÇINA ÇIKACAK

Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yedek kulübesinde kalan Volkan Demirel\'in Beşiktaş derbisinde kaleye geçmesi bekleniliyor. Teknik Direktör Aykut Kocaman tecrübeli oyuncusunu hem fiziken hem mental olarak Aytemiz Alanyaspor maçında yedeğe çekerken, sezonun ilk derbisinde Volkan Demirel\'i yine kaleye koymayı düşünüyor. Demirel derbide görev alması durumunda kariyerindeki 600. Maçına çıkacak.

FENERBAHÇE KADIKÖY\'DE 12 YILDIR KAYBETMİYOR

Sarı lacivertli camia ise derbiden umutlu. 2005 yılından beri Beşiktaş\'a kaybetmeyen Fenerbahçe cumartesi günü oynanacak derbiden de galibiyet almayı hedefliyor.

Fenerbahçe siyah beyazlılara 12 sezondur kaybetmezken, Şenol Güneş\'in ekiplerine hiç mağlup olmadı. Şenol Güneş bugüne kadar 6 farklı takımla sarı lacivertlilere karşı Kadıköy\'de galip gelemezken, 5 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe\'nin derbideki muhtemel kadrosu ise şu şekilde:

Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Skrtel(Neustadter), Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Guiliano, Alper Potuk, Valbuena, Vincent Janssen





