T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadıköy'de 30 maçtır yenilmiyor İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2011 23:29

-Kadıköy'de 30 maçtır yenilmiyor İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Kadıköy'de 30 maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ankaragücü  sarı-lacivertliler, sahasındaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. En son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 30 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, 30 maçlık kendi sahasındaki yenilmezlik serisinde 61 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. -Kadıköy'deki son 30 maç ve sonuçları- Fenerbahçe'nin kendi sahasında yaptığı son 30 lig maçının sonuçları şöyle: /* 2009-2010: ---------- 24. hafta Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor: 1-0 26. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor...........: 1-0 28. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2-0 30. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş................: 1-0 32. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 2-0 34. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 1-1 2010-2011: ---------- 1. hafta Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor.: 4-0 3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor...............: 4-2 5. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş.................: 1-1 7. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği...........: 3-0 9. hafta Fenerbahçe-Galatasaray..............: 0-0 11.hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor............: 4-2 13.hafta Fenerbahçe-Bucaspor.................: 5-2 15.hafta Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor.....: 2-1 17.hafta Fenerbahçe-Sivasspor................: 1-0 19.hafta Fenerbahçe-Trabzonspor..............: 2-0 21.hafta Fenerbahçe-Kayserispor..............: 2-0 23.hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa................: 2-0 25.hafta Fenerbahçe-Konyaspor................: 2-0 27.hafta Fenerbahçe-Bursaspor................: 0-0 29.hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor............: 1-0 31.hafta Fenerbahçe-İBB Spor.................: 2-0 33.hafta Fenerbahçe-Ankaragücü...............: 6-0 2011-2012: ---------- 1. hafta Fenerbahçe-Orduspor.................: 1-0 3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor...............: 1-1 5. hafta Fenerbahçe-İBB Spor.................: 4-2 7. hafta Fenerbahçe-Samsunspor...............: 0-0 9. hafta Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor.....: 1-0 11. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 1-0 13. hafta Fenerbahçe-Ankaragücü..............: 4-2 */

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24