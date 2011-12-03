-Kadıköy'de 30 maçtır yenilmiyor İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Kadıköy'de 30 maçtır yenilmiyor. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Ankaragücü sarı-lacivertliler, sahasındaki yenilmezlik serisini 30 maça çıkardı. En son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu maçın ardından çıktığı 30 lig maçında 24 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, 30 maçlık kendi sahasındaki yenilmezlik serisinde 61 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. -Kadıköy'deki son 30 maç ve sonuçları- Fenerbahçe'nin kendi sahasında yaptığı son 30 lig maçının sonuçları şöyle: /* 2009-2010: ---------- 24. hafta Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor: 1-0 26. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor...........: 1-0 28. hafta Fenerbahçe-Kayserispor.............: 2-0 30. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş................: 1-0 32. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 2-0 34. hafta Fenerbahçe-Trabzonspor.............: 1-1 2010-2011: ---------- 1. hafta Fenerbahçe-Medical Park Antalyaspor.: 4-0 3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor...............: 4-2 5. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş.................: 1-1 7. hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği...........: 3-0 9. hafta Fenerbahçe-Galatasaray..............: 0-0 11.hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor............: 4-2 13.hafta Fenerbahçe-Bucaspor.................: 5-2 15.hafta Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor.....: 2-1 17.hafta Fenerbahçe-Sivasspor................: 1-0 19.hafta Fenerbahçe-Trabzonspor..............: 2-0 21.hafta Fenerbahçe-Kayserispor..............: 2-0 23.hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa................: 2-0 25.hafta Fenerbahçe-Konyaspor................: 2-0 27.hafta Fenerbahçe-Bursaspor................: 0-0 29.hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor............: 1-0 31.hafta Fenerbahçe-İBB Spor.................: 2-0 33.hafta Fenerbahçe-Ankaragücü...............: 6-0 2011-2012: ---------- 1. hafta Fenerbahçe-Orduspor.................: 1-0 3. hafta Fenerbahçe-Manisaspor...............: 1-1 5. hafta Fenerbahçe-İBB Spor.................: 4-2 7. hafta Fenerbahçe-Samsunspor...............: 0-0 9. hafta Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor.....: 1-0 11. hafta Fenerbahçe-Eskişehirspor...........: 1-0 13. hafta Fenerbahçe-Ankaragücü..............: 4-2 */