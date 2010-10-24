Kadıköy'de 24 yıl aradan sonra golsüz beraberlik

T24- Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 0-0 berabere kaldı. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde 0-0 berabere biten son Süper Lig maçı 1 Mart 1986 yılında oynanmıştı. Ayrıca Galatasaray, Kadıköy'de son puanını 22 Aralık 1999 yılında almıştı. O günden bu yana Fenerbahçe'den, Kadıköy'de beraberlik dahi alamayan sarı-kırmızılı takım 11 yıl sonra Saraçoğlu'ndan puanla çıkmış oldu.

Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe 17 puanla 3. sıraya, Galatasaray ise 13 puanla 9. sıraya yükseldi.

Sarı-lacivertli takım ligin 10. haftasında deplasmanda lider Bursaspor ile Galatasaray ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Ligde 9 maçta 5 galibiyet alan Fenerbahçe, derbi mücadelesiyle birlikte beraberlik sayısını 2'ye çıkarırken, sarı-lacivertlilerin 2 de mağlubiyeti bulunuyor.

Kadıköy'de 5. haftada Beşiktaş derbisinden 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde de sahasında puan yitirerek 0-0'lık eşitliği bozamadı. Beşiktaş derbisinde aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından 6. haftada Kasımpaşa'yı 6-2, 7. haftada Gençlerbirliği'ni 3-0 ve 8. haftada Konyaspor'u 4-1'lik skorlarla yenerek üç hafta üst üste kazanan Fenerbahçe, Galatasaray maçıyla üç maçlık galibiyet serisini de noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 2. kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Daha önce 4. haftada deplasmanda Kayserispor'a 2-0 yenildiği maçta gol atamayan Fenerbahçe, sarı-kırmızılı ekip karşısında da 90 dakikayı golsüz tamamladı. Ligde bundan önceki 8 haftada attığı 24 golle, en golcü takım durumunda bulunan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında gol yollarında etkili olamadı.

Galatasaray karşısında sarı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Lugano, ligin 10. haftasında Bursaspor ile deplasmanda yapacakları maçta cezalı duruma düştü. Ligde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa ve Konyaspor mücadelelerinde sarı kartı bulunan Uruguaylı savunma oyuncusu, derbide bu sezon 4. sarı kartını gördü.

Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçeli ve Galatasaraylı kimi futbolcular ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mamadou Niang, Issiar Dia ve Joseph Yobo, Galatasaray'da ise yeni transferlerden Zvjezdan Misimovic, Juan Pablo Pino ezeli rakiplerine karşı ilk kez derbi heyecanını yaşadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Gheorghe Hagi, ezeli rekabette ilk kez teknik adam olarak birbirlerine rakip oldu. Derbinin hakemi Bülent Yıldırım da kariyerinde ilk kez bir Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Dia yerini Kazım'a bıraktı. Bir pozisyondan sonra kasığını tutarak, teknik heyete oyundan çıkmak istediğini bildiren Dia'nın yerine, 74. dakikadan itibaren Kazım görev yaptı.

Fenerbahçeli taraftarların tribünlerde açtıkları pankartlar renkli görüntüler oluşturdu. Sarı-lacivertliler, büyük boyuttaki pankartlardaki karikatürlerle ezeli rakiplerinin taraftarını kızdırmaya çalıştı. Bu karikatürlerden birinde bir kayık üzerinde bulunan Fenerbahçeli bir taraftar, kayık içindeki 3 aslanı kırbaçlarken, aslanların formaları sarı-kırmızılı ekibin kullandığı forma renklerinden oluştu. Diğer karikatürde ise “Pembe gönlüm sende” yazısı yer alırken, çizgi film kahramanı “Pembe Panter” ve Fenerbahçeli kanarya resmedildi. Maraton üst tribünde, “Sen War'san biz de War'ız” pankartı asılırken, Türkçe anlamı “Savaş” olan İngilizce “War” kelimesi büyük harflerle vurgulandı.