Kadıköy'de 22 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs bildirisi dağıtan ESP, SKM ve SGDF'lilere polis müdahale etti. ETHA muhabiri Ömer Akın ile Evrensel muhabiri Rojhat Turgut da aralarında bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF), Kadıköy Kalkedon Meydanı'nda toplanarak, 1 Mayıs'a çağrı amacıyla bildiri dağıttı. Bir süre sonra bildiri dağıtan ESP, SKM ve SGDF'lilere polis engel oldu. Bildiri dağıtmaya devam eden ESP, SKM ve SGDF'lilere polis dağılmalarını, dağılmadıkları takdirde gözaltı yapacağını söyledi.

Polisin 22 kişiyi darp ederek gözaltına aldığı ve İskele Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.



Haber takibi için orada bulanan ETHA muhabiri Ömer Akın ile Evrensel muhabiri Rojhat Turgut da gözaltına alınanlar arasında.



Gazetecilerin fotoğraf makinelerine el konulduğu belirtildi