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Kadıköy'de 2 kadın betona battı

Kadınların yardımına çevredekiler koştu

19 Kasım 2018 17:04

Kadıköy'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. 

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi.  Rana Köyhan ve arkadaşı hastaneye gitmek için yola çıktı. Rana Köyhan ve arkadaşı, elektrik altyapısı için açılan  ve yeni beton dökülen alanı fark  etmedi. İki kadın betona basınca yaklaşık 1 metre gömüldü. Kadınların yardımına çevredekiler koştu. Kadınlar betondan çıkarıldı.  Yaşanan olayın şokunu yaşayan kadınlar  bir süre yol kenarında bekledi. 

Olay yerine gelen ekipler önlem alırken kadınlar duruma tepki gösterdi. Betona batan kadınlar, evlerine döndü. (DHA)

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