T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kadıköy'deki 1. Gazdan Adam Festivali'ne binlerce kişi katıldı

1. Gazdan Adam Festivali için Kadıköy'ün Rıhtım Caddesi'nde toplanan binlerce kişi, sloganlar eşliğinde alanı doldurdu

07 Temmuz 2013 23:06

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde düzenlenen 1. Gazdan Adam Festivali çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. Odatv, Sol gazetesi, Ulusal Kanal, Cem TV, Halk TV, Cem Radyo, Yön Radyo, Yurt Gazetesi, Aydınlık Gazetesi, Birgün ve Cumhuriyet Gazetesi gibi medya kuruluşlarının düzenlediği festivalde Cem Adrian, Bulutsuzluk ÖzlemiYaşar Kurt, Eflatun, Boğaziçi Caz Korosu gibi sanatçı ve gruplar sahne aldı. Festival'de önceden sahne alacağı duyurulan Feridun Düzağaç ve Hakan Vreskala ise festivalde yer almadı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan meydana girmek isteyenlerin üstleri arandı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Saat 17.30'da başlayan festivalde yoğun güneşin altında Rıhtım Caddesi'nde toplanan binlerce kişi sloganlar eşliğinde alanı doldurdu. 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları atan kalabalık Çarşı grubunun 'Sık Bakalım' sloganının şarkı versiyonuna eşlik etti. Festivalin ilk dakikalarında Çav Bella şarkısını söyleyen katılımcılar Çarşı grubunun alana girmesiyle ' Beşiktaş ' sloganları attı. Modacı Barbaros Şansal'ın da 'Çapulcu Defilesi' düzenlediği festivalde sahne alan sanatçılar 'Her yer Taksim her yer Direniş ' mesajı verdiler. Festivalde Taksim ruhunun taze kalması için kalabalığın arasında dev bir maket Toma gezdirildi. Maket Toma'nın içine giren festival ekibi kalabalığın arasında dolaşarak katılımcılara su tabancasıyla 'müdahale etti'. Festival Ulusal Kanal'dan canlı yayınlandı.

 

Desteğini çektiler

 

Birgün gazetesi ve LGBT, Gazdan Adam Festivali'nden desteklerini çektiklerini açıkladılar.

 

ETİKETLER

gazdan adam festivalikadıköyrıhtım caddesibulutsuzluk özlemiyaşar kurtboğaziçi caz korosucem adriançapulcu defilesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24