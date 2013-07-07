Kadıköy'deki 1. Gazdan Adam Festivali'ne binlerce kişi katıldı

Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde düzenlenen 1. Gazdan Adam Festivali çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. Odatv, Sol gazetesi, Ulusal Kanal, Cem TV, Halk TV, Cem Radyo, Yön Radyo, Yurt Gazetesi, Aydınlık Gazetesi, Birgün ve Cumhuriyet Gazetesi gibi medya kuruluşlarının düzenlediği festivalde Cem Adrian, Bulutsuzluk Özlemi, Yaşar Kurt, Eflatun, Boğaziçi Caz Korosu gibi sanatçı ve gruplar sahne aldı. Festival'de önceden sahne alacağı duyurulan Feridun Düzağaç ve Hakan Vreskala ise festivalde yer almadı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan meydana girmek isteyenlerin üstleri arandı.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Saat 17.30'da başlayan festivalde yoğun güneşin altında Rıhtım Caddesi'nde toplanan binlerce kişi sloganlar eşliğinde alanı doldurdu. 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları atan kalabalık Çarşı grubunun 'Sık Bakalım' sloganının şarkı versiyonuna eşlik etti. Festivalin ilk dakikalarında Çav Bella şarkısını söyleyen katılımcılar Çarşı grubunun alana girmesiyle ' Beşiktaş ' sloganları attı. Modacı Barbaros Şansal'ın da 'Çapulcu Defilesi' düzenlediği festivalde sahne alan sanatçılar 'Her yer Taksim her yer Direniş ' mesajı verdiler. Festivalde Taksim ruhunun taze kalması için kalabalığın arasında dev bir maket Toma gezdirildi. Maket Toma'nın içine giren festival ekibi kalabalığın arasında dolaşarak katılımcılara su tabancasıyla 'müdahale etti'. Festival Ulusal Kanal'dan canlı yayınlandı.

Desteğini çektiler

Birgün gazetesi ve LGBT, Gazdan Adam Festivali'nden desteklerini çektiklerini açıkladılar.