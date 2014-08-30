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Kadıköy'de 1 Eylül Barış Günü mitingine izin çıkmadı

Mitingi düzenleyecek kurumlar bugün bir basın toplantısı düzenleyerek karara rağmen yarın Kadıköy'de olacaklarını duyurdu

30 Ağustos 2014 18:34

İstanbul Valiliği, "Ortadoğu halkları barış istiyor" şiarıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenecek olan 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine izin vermedi. Mitingi düzenleyecek kurumlar ise Valiliğin kararını tanımayacaklarını ve yarın Kadıköy'de olacaklarını açıkladı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de aralarında olduğu sendika ve kitle örgütleri ile siyasi partiler tarafından, " Ortadoğu halkları barış istiyor" adıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlemek üzere başvurdukları 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine izin çıkmadı. Valilik kararına gerekçe olarak ise, "araç trafiğinin engellenmesi" gösterildi.

Mitingi düzenleyecek kurumlar ise bugün bir basın toplantısı düzenleyerek karara rağmen yarın Kadıköy'de olacaklarını duyurdu.

 

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