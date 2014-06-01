Kadıköy ve Beşiktaş'ta polis müdahalesi

Çevik Kuvvet, Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde yolu kapatmak isteyen bir gruba müdahale etti. Beşiktaş’ta da polis, Taksim’e yürümek isteyen eylemcilere tazyikli su sıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Sinan Bilgili’nin haberine göre, Kadıköy D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde bir grup pankart açarak yolu trafiğe kapatmak istedi. Çevik kuvvet ekipleri de gruba müdahale ederken, eylemcilerden bazılara polise molotof kokteyli attı. Göstericiler ara sokaklara kaçarken, D 100 Karayolu'nda hareketli dakikalar yaşandı. TOMA aracı karayolunda manevra yapıp ters istikamette bir müddet ilerledi. Çevik kuvvet ekipleri de D-100 Karayolu'nda grubun yolu trafiğe kapatmaması için bir müddet bekledi. Atılan molotof kokteyli bir polis memuru tarafından söndürüldü.

Beşiktaş’tan Taksim'e yürümek isteyen aralarında Çarşı grubunun da bulunduğu eylemcilere polis müdahale etti. Teşvkiye'de başlayan polis müdahalesi ara sokaklara uzandı. Polis TOMA'dan sıkılan tazyikli su, gaz bombası ve boyalı mermilerle gruba müdahale etti. Müdahale sonrası grup ara sokaklara girerek dağıldı. Polisle grup arasındaki kovalamaca bir süre ara sokaklarda sürdü. Çevik kuvvet ekipleri vatandaşlar tarafından tencere tava çalınarak protesto edildi.