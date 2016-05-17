Kadıköy vapurundan denize düşen kişi hayatını kaybetti

Kadıköy'den Beşiktaş'a gitmek için hareket eden vapurda, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nden hareket eden vapurda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hareket halindeki vapurdan henüz belirlenemeyen bir nedenle 60'lı yaşlarda bir kişi denize düştü. Denize düşen kişiyi gören yolcular polise haber verdi. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler harekete geçti. Kadıköy açıklarında denizde bulunan kişi denizden çıkarılarak Üsküdar Harem'deki Kıyı Emniyeti İstasyonu'na götürüldü.

Sedye ile yere bırakılan kişiyi hayata döndürmek için polis ve 112 sağlık ekipleri seferber oldu. Polis, Harem Sahilyolu trafiğini iki yönlü durdurarak ambulansa yol açtı. Yoğun trafikte ilerlemekte güçlük çeken ambulans Harem Otogarı yoluna girdi. Ambulans burada kalınca, sağlık görevlileri ambulanstan inip koşarak yerde yatan kişiye müdahale etti.

Daha sonra olay yerine başka bir ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kendinden geçmiş haldeki kişiyi hayata döndürmek için bir süre kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen diğer ambulansa sedye ile konulan kişi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Yoğun Bakım servisine alınan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yapılan ilk incelemede cesedin yüz kısmında yara izi olduğu belirlendi.