Kadıköy uğurlu geliyor



Belçika ile bu akşam Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak A Milli Takım, bu statta daha önce oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti.



A Milli Futbol Takımı, Belçika ile bu akşam yapacağı 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maçla birlikte Kadıköy'de 7. kez sahaya çıkacak.



Milliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 1 kez de yenildi. Kadıköy'de rakiplerine toplam 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.



Türkiye, bu stattaki ilk maçında, 10 Kasım 1993'te, Norveç ile yaptığı Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasında sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Milliler, Kadıköy'deki son maçında ise 16 Kasım 2005 tarihinde, 18. Dünya Kupası Avrupa elemeleri baraj rövanş maçında İsviçre'yi 4-2 yenmesine rağmen, ilk maçtaki 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası finallerine katılamamıştı.



Ay-yıldızlı ekip, sonrasında saha içinde olayların yaşandığı bu maçın ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ilk kez sporseverlerin karşısına çıkacak.



