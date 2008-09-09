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Spor

Kadıköy uğurlu geliyor

Belçika ile bugün Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak A Milli Takım, bu statta daha önce oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti.

09 Eylül 2008 03:00


Belçika ile bu akşam Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak A Milli Takım, bu statta daha önce oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti.

A Milli Futbol Takımı, Belçika ile bu akşam yapacağı 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerindeki maçla birlikte Kadıköy'de 7. kez sahaya çıkacak.

Milliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda daha önce yaptığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 1 kez de yenildi. Kadıköy'de rakiplerine toplam 12 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Türkiye, bu stattaki ilk maçında, 10 Kasım 1993'te, Norveç ile yaptığı Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmasında sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Milliler, Kadıköy'deki son maçında ise 16 Kasım 2005 tarihinde, 18. Dünya Kupası Avrupa elemeleri baraj rövanş maçında İsviçre'yi 4-2 yenmesine rağmen, ilk maçtaki 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası finallerine katılamamıştı.

Ay-yıldızlı ekip, sonrasında saha içinde olayların yaşandığı bu maçın ardından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda ilk kez sporseverlerin karşısına çıkacak.

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