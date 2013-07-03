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Kadıköy Sivas Katliamı için yürüdü

Kadıköy’de toplanan yaklaşık 10 bin kişi, Sivas Katliamının 20’nci yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenledi

03 Temmuz 2013 03:47

Yoğurtçu Parkı ve Diren Kadıköy Forumu tarafından düzenlenen anma yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Kadıköy Altıyol’da buluşan yaklaşık 10 bin kişi, ellerinde 'Parklar birleşiyor, 20 yılda ne değişti', 'Gezi tutsaklarına özgürlük’ dövizleri ile 'Her yer Taksim her yer direniş', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' ve 'Sivas’ın ışığı sönmeyecek’ sloganları atarak yürüdü.
 
Abbasağa Parkı’ndaki forumun katılımcılarının da destek verdiği yürüyüş, oturma eylemi ve katliamda hayatını kaybedenlerin adının okunmasıyla sona erdi.
 

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