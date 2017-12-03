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Kadıköy sarı-lacivert

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirveye iyice yaklaşan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarından tam destek alacak

03 Aralık 2017 20:54

Hakan TARHAN / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirveye iyice yaklaşan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarından tam destek alacak.
Önceki haftalarda kaybedilen puanlar, kötü futbolun etkisiyle boş kalan tribünler Kasımpaşa maçında dolacak. Galatasaray\'ın Beşiktaş karşısında kaybettiği 3 puan sarı-lacivertlileri umutlandırırken, şampiyonluk yarışının yeniden başlaması Kasımpaşa karşılaşmasına olan ilgiyi arttırdı. Sezon başı yaklaşık 20 bin kombine satan sarı lacivertli kulüpte Kasımpaşa maçının biletlerinin hala satışta olduğu ve maç saatine kadar yaklaşık 45 bin kişinin tribündeki yerlerini alacağı öğrenildi. Beşiktaş derbisinden sonra ilk kez bu derece dolu tribünlere oynayacak Fenerbahçe, Galatasaray ile olan puan farkını 3\'e düşürmeyi hedefliyor.

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