Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 46 dakikaya inecek

İstanbul’da ulaşımı rahatlatacak projelerden biri olan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında inşa edilecek metro hattı için çalışmaların başlandığı bildirildi. Böylece Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğrudan ulaşım sağlanarak, iki nokta arasındaki ulaşım süresi 46 dakikaya inecek.

NTV’de yer alan habere göre; Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, İstanbul’da Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında inşa edilecek metro hattı için çalışmaların başladığını açıkladı. Hat, 2018'de tamamlanacak.

Bakan Bilgin, bakanlığın İstanbul'da trafiği rahatlatmak amacıyla çok sayıda proje yürüttüğünü ifade ederek, "Kaynarca-Sabiha Gökçen Metro Hattı da bunlardan biri. Söz konusu hattın yapım ihalesi gerçekleştirildi, işi alan Gülermak-YSE Ortaklığı ile sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı" dedi.

Yeni hat 7,4 km uzunluğunda olacak

Söz konusu hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olacağını ve 3 adet delme tünel, 1 adet aç-kapa olmak üzere 4 istasyondan oluşacağını belirten Bilgin, sözleşmeye göre metro hattının Mart 2018'de tamamlanacağını söyledi.

İşin bitimiyle Kaynarca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na 13 dakikada ulaşılacağını vurgulayan Bilgin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro çalışmalarının da bitmesiyle Kadıköy’den Sabiha Gökçen Havalimanı'na raylı sistemlerle doğrudan ulaşımın sağlanacağını kaydetti.

Kadıköy-Kartal-Kaynarca, Kaynarca-Tuzla, Kaynarca-Pendik metro hatlarının Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlanacağını belirten Bilgin, "Anadolu yakasında yapımı tamamlanan ve yapılacak metro hatları İstanbul'da mesafeleri yakınlaştıracak. Kadıköy'den Sabiha Gökçen Havalimanı'na 46 dakikada ulaşım mümkün hale gelecek" dedi.