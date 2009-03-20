Kadıköy rüyası Ali Sami Yen'de kabus oldu

Spor yazarları G. Saray için ne yazdı?

Gazetelerin spor sayfaları

Arda'dan imalı sözler!

Lincoln'e tribünlerden tepki!

Başbakan Erdoğan'a 'marşlı' mesaj

Jol:

Kalbimizi sıkıştırdı

Arda ilk 11'de sahaya çıktı

Maçın tüm istatistikleri

Kewell stoperde görev aldı

Baros formasına kavuştu

Maçtan dakikalar: G.Saray-Hamburg

Hamburg 17 kişiyle çıktı

Taraftar büyük ilgi gösterdi

Protokol tıklım tıklım doldu

Finalistler maçtaydı

Ve maç başladı...

Baros farkını ortaya koydu

İki dakikada sular çekildi







Toplu Sonuçlar Metalist Kharkov (0) 3 - 2 (1) Dinamo Kiev Shakhtar Donetsk (0) 2 - 0 (1) CSKA Moskova Zenit St. Petersburg (0) 1 - 0 (2) Udinese Galatasaray (1) 2 - 3 (1) Hamburg Sv Aalborg (0) 0 - 0 (2) Manchester City Braga (0) 0 - 0 (0) Paris S.G.

Kewell'ın defansta görev almasıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde, hatta Almanya'daki maçın ardındanifadelerinde (genç takımda stoperde görev almış) bir eksiklik hissediyordum: Evet belki Kewell, defansta Emre ve Servet'in eksikliğini kapatıyordu...Bu açıdan ne kadarolduğunu da görüyorduk, tanıyorduk, hayranlığımız bir kat daha artıyordu... Peki amayerini kim dolduracaktı? Böylesine yetenekli bir oyuncuyu kaybetmek, onu oyunun en gerisine, rakibin kalesinin en uzağına göndermek...Sorunlu Lincoln, yaralı Arda, sinirli Ayhan ve Barış'tan oluşan orta alan? Baros ileride yalnız kalmaz mıydı?Tamam maç 0-0 gittiği sürece her şey yolundaydı da, ya yenilecek bir gol bütün planları alt-üst etmez miydi?Maç öncesi şablona ilişkin düşünceler bunlardı ama Galatasaray'ın Avrupa Kupaları'nda ayrı bir havasının olduğu, kıyasıya mücadele ettiği...Çeyrek finale çıkma coşkusunu, mutluluğunu hep birlikte yaşamanın arzusu içeisindeydik...Hakemin ilk düdüğüyle birlikte ortaya şöyle bir tablo çıktı: Galatasaray oyunu geride kabul ediyor, skoru lehine çevirmek için hücum eden Hamburg'un arka alanında boşluk bulmanın planını yapıyordu...Bu...Aslında savunma hattındaki eksiklikleri de düşününce eldeki malzemeyle bu şekilde hareket etmek maçın ilerleyen dakikalarında başa büyük işler de açabilirdi...Nitekim Hamburg ilk dakikadan itibaren sarı kırmızılı takımın ceza sahasınısarıp sarmaladı... İş bu samimiyetin bir şefkat gösterisi olmadığı, aksine maçın havasınıhallerine getirdiği de söylenebilirdi...En büyük korkumuz, büyük balığın küçük balığı yemesiydi...Galatasaray'ın alışık olduğumuz 'kimliğine geri dönmesi beklentisiyle 20. dakikayı devirdik...Bu dakikaya kadar rakip kalecisine bir ya da iki top gelmiş olması, oyunun daha çok ev sahibinin yarı alanında geçmiş olması pek endişe vericiydi ama Alman ekibinde de son noktayı koyacak isimler pek formda görünmüyordu...30'da Sabri'yle gole yaklaşan Galatasaraylı futbolcular, tribünlerin kaçan pozisyondan sonra nasıl bir reaksiyon göstereceğine de tanık oldular...Tabi 30 dakikada bir pozisyon yakalanacaksa kaçmaması en keyiflisiydi amada bilincindeydik...Dakikalar 42'yi gösterdiğinde sahneye önce Baros çıktı, topula birlikte hızlandığı, ceza sahasına girdiği sırada rakibin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi..Çocukluğumuzda bizde şöyle bi muhabbet olurdu,Kewell da, defansa geçerim ama penaltı olursa ben kullanırım dercesine geldi topun başına... Veİkinci yarıda bizleri neler beklediğini düşünüyorduk...Ama sarı kırmızılar maçın bu ikinci bölümüne öyle bir başladılar ki, bu akvaryumun büyük balığının kim olduğunu,ilk golde penaltıyı yaratan Çek futbolcu, takımını rahatlatan, rakibi çökerten golü bulduğunda dakikalar 47'yi gösteriyorduBu stattadiyenden korkacaksın...Oynayıp oynamayacağı son ana kadar belirsiz olan Arda, muhteşem bir pasla Çek futbolcunun golünün mimarı oldu...Maç belki de hiç bu kadar sıkıntılı bir hal almamıştı...Tam bunları yazıyordum, ikinci gol başımıza büyük iş açar diyecektim 59'da Guerrero hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak hesapları alt-üst etti...Tamam balık büyüktü ama iki dakikada yenilen bu iki golleşaşkınlığı sarmıştı futbolcuların ayaklarını...Bülent Korkmaz'ın Hamburg'da...Brezilyalı futbolcunun maç boyunca katkısı yok gibiydi..Alkışlarla karşılandığı bu statta ıslıklarla da tanışmış oldu...Lincoln Almanya'da tepki vermişti oyundan alınışına ama buradahallerdeydi...Sarı kırmızılı takım skoru kendi lehine çevirmenin telaşına bir de bir gol daha yememenin kavgasını da vermeye başladı...ve yenilecek bir gol atılması gereken iki gol anlamına gelecekti...Son 10 dakikaya gelindiğinde sarı kırmızılı futbolcular en iyi yaptıkları işi hücümu düşünmeye başladılar, mecbur kaldılar..Geride, riske girmekse mesele, cümbür cemaat girmenin vakti gelmişti...81'de Hamburg'un topu direkten dönünce, şunu düşündük: "82'de bu kez Pitroipagönderemedi...84'te Olic'in bomboş poziyondaki şutukalıyordu...Artık iki gol gerekiyordu, ama zaman yeterli görünmüyordu...2-0 öne geçtikten sonra elenmiş olmak oldukça dramatik...Maçın başında taşıdığımız endişelerle açıklanamayacak bir maçtı...İki maçlık büyük heyecan, iki dakikada sona erdi...Stat: Ali Sami YenPedro Proenca Oliveira Alves Garcia, Jose Tiago Garcias Bolinhas Trigo, Sergio Manuel Lacroix Pimenta (Portekiz)De Sanctis, Serkan Kurtuluş, Hakan, Kewell, Volkan, Sabri, Barış, Ayhan, Arda, Lincoln, BarosRost, Boateng, Alex Silva, Mathijsen, Aogo, Pitroipa, Jarolim, Benjamin, Jansen, Olic, GuerreroGol: Dk. 42 Kewell (penaltıdan) 47 Baros (Galatasaray) Dk 57, Dk 59 Guerero, Dk 90 Olic (Hamburg)Sarı Kart: Dk. 41 Boateng (Hamburg)