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Kadıköy rıhtımında kadını taciz eden öğretmene 3 yıl hapis

Sanık Ahmet Y.’nin cezasında indirim ve erteleme yapılmadı

06 Aralık 2017 14:35

Kadıköy’de, rıhtımda yürüyen 34 yaşındaki D.Ş.’nin kalçasına dokunan öğretmen Ahmet Y. 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hâkimi, sanığın “Bana iftira attı” savunmasını "Hiç bir kadın, tanımadığı bir erkeğe iftira atmaz” diye değerlendirip cezadan indirim yapmadı ve cezayı ertelemedi.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, Bandırma’da yaşayan 28 yaşındaki öğretmen Ahmet Y., 19 Kasım 2016 Cumartesi günü gezmek için Kadıköy’e geldi. Alkol alan Ahmet Y., saat 15.30 sıralarında rıhtımda yürürken, önünde giden D. Ş.’nin kalçasını elleyerek tacizde bulundu. Neye uğradığını şaşıran genç kadın, hemen polisten yardım istedi.
Adliyeye çıkarılan ve savunmasında iftiraya uğradığını iddia eden şüpheli Ahmet Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda, iftiraya uğradığı yolunda savunma yapan sanığa karşın savcı, müşteki D.Ş.’nin, tanımadığı şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir durum olamayacağını belirterek, Ahmet Y. hakkında, ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Y. katılmadı. D.Ş. avukatıyla duruşmaya geldi. Yargılama sonucunda suçun oluştuğuna kanaat getiren mahkeme hakimi, hiç bir kadının, tanımadığı bir erkeğe iftira atmayacağını belirterek, sanık Ahmet Y.’nin 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ahmet Y.’nin cezasında indirim ve erteleme yapılmadı.

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