Kadıköy-Moda tramvayı yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden Metro İstanbul, şehrin sembollerinden biri haline gelen T3 Kadıköy – Moda Tramvay Hattı’nın vagonlarını yeniledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçici olarak ara verilen T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü itibariyle rayları ve yenilenen vagonlarıyla seferlerine kaldığı yerden devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde trafik yoğunluğunun azalması nedeniyle, planladığı alt yapı yenileme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, İSKİ’nin Rıhtım Caddesi’nde senelerdir yaşanan atık su ve yağmur suyu sorununu çözmek için yürüttüğü 1500 metre uzunluğundaki atık su ve yağmur suyu hattı inşaatı nedeniyle yollar kazıldığı için T3 Kadıköy – Moda Tramvay hattının rayları da söküldü. Çalışmalar tamamlandığında eskiyen rayların yerine yeni raylar monte edildi.

Rayların yanı sıra trenleri de yenilemek için kolları sıvayan Metro İstanbul, kendi ustaları tarafından tamamen öz kaynaklarla çalışmaları gerçekleştirerek 100 bin liranın üstünde tasarruf sağladığı öğrenildi. (ANKA)