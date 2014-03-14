Kadıköy metrosunda 'tek vatan, tek millet' kavgası!

Kadıköy-Kartal metrosu Kozyatağı istasyonunda Berkin Elvan için slogan attığı öne sürülen bir gruba “Tek vatan, tek millet, tek Türkiye” diye bağıran ve küfür ederek bıçak çeken iki kişi, kalabalık tarafından darp edildi. Bir yolcunun cep telefonuyla görüntülediği olayda, şahıslardan birinin kavga esnasında silah olduğu düşünülen parlak bir cisim çektiği de görülüyor. Şahısların, kavganın ardından gözaltına alınarak İçerenköy Karakolu’na götürüldüğü öğrenildi.

Berkin Elvan’ın hayatını kaybettiği gün (11 Mart 2014) çekildiği öne sürülen bir görüntü, Kadıköy-Kartal metrosu Kozyatağı istasyonunda yaşanan kavgayı gözler önüne serdi.

Görüntülere göre, Berkin Elvan için slogan attığı öne sürülen grubu susturmak isteyen iki şahıs, kadrajda olmayan gruba müdahale etmeye çalışarak, “Tek vatan, tek millet, tek Türkiye”, “Tek bayrak, tek tüfek, tek devlet lan” diyor. “Çıt çıkmayacak lan burada” diyen şahıslardan birinin sık sık küfürlü ifadeler kullandığı görülüyor.

Metroda bıçak çeken şahıs yolculara susmasını söylerken, görüntüdeki diğer kişinin karşısındaki gruba küfrettiği görülüyor.

Metronun Kozyatağı durağında durmasının ardından vagondan inen grup ile iki kişi arasındaki sözlü tartışma, şahıslardan birinin gruba doğru koşmasıyla kavgaya dönüşüyor.

Gruptakiler kendilerine doğru koşan kişiyi darp ederken, kalabalıkla tartışmaya giren diğer şahsın da gruptaki diğer kişiler tarafından darp ediliyor.

Metroda çıkan kavga nedeniyle sefer durdurulurken, kalabalık tarafından darp edilen iki kişi vagona giriyor. Görüntüye göre, grubun dağılmasının ardından darp edilen şahıslardan biri silah olduğu düşünülen parlak bir cisim ile çevresindekileri tehdit ediyor.

Daha sonra vagonda oturduğu görülen iki şahıstan birinin "50 kişi tek kişiye dalıyor. Dua edin emanet bende değildi bıçağı da bulamadım” dediği görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, istasyonda bulunan güvenlik görevlileri saldırganlara müdahale etmeyi reddederken, bir süre sonra olay yerine gelen polis, iki şahsı gözaltına alarak İçerenköy Karakolu’na götürdü.