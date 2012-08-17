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Kadıköy Kartal metrosu yüzde 50 indirimle açılıyor

Cuma günü açılacak olan Kadıköy-Kartal metro hattı, 29 Ekim günü saat 24.00'e kadar yüzde 50 indirimli olacak

17 Ağustos 2012 00:39

Açılışı cuma günü  yapılacak olan Kadıköy-Kartal metro hattı, 29 Ekim tarihine kadar yüzde 50 indirimle hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nın dördüncü gününde, AKP'li meclis üyelerinin, açılışı yarın gerçekleştirilecek Kadıköy-Kartal metro hattına vatandaşların 29 Ekim günü saat 24.00'e kadar yüzde 50 indirimli binmeleriyle ilgili verdiği önerge oylamaya sunuldu.

Söz konusu önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Ergün Turan yaptığı açıklamada, açılışı yarın yapılacak Kadıköy-Kartal metro hattının devreye girdiğini söyledi.

Metroda ücretli taşımacılığın başladığı günden, 29 Ekim günü saat 24.00'e kadar ücretlerin yüzde 50 indirimli olmasına ilişkin sundukları önergenin Meclis'te kabul edildiğini kaydeden Turan, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımızın ücretli taşımacılığın başladığı günden, 29 Ekim günü saat 24.00'e kadar yüzde 50 indirimden faydalanması hususunda karar ürettik. Metroda artık ücretli taşımacılık ne gün başlayacaksa, vatandaşlar o gün yüzde 50 indirimli metroya binebilecek. Kadıköy-Kartal metrosu, şu ana kadar yapılmış Türkiye 'nin en önemli yatırımlarından biri. Belediyenin kaynaklarıyla gerçekleştirilmiş çok önemli ve modern bir yatırım. Marmaray'la bütünleştiği zaman da inşallah müthiş bir gelişme olacak. İndirime ilişkin önergeyi de 'Metroya halkımız şölen havasında alışsın' diye, Belediye Başkanımız Kadir Topbaş ve grubumuzla da görüşerek verdik.

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