'Kadıköy Kalesi'ni Trabzon da yıkamadı!

T24

Gönül'den alkışlanacak hareket







Kadıköy Kalesi!

Trabzonspor Yönetimi'nden protesto





Takım geniş güvenlik önlemleriyle getirildi



Fenerbahçe geçen sezondan 4 değişik isimle Trabzonspor karşısına çıktı



Tribünlerde renkli görüntüler



Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 34'e yükseltti ve lider Galatasaray ile yine puanlarını eşitledi.. Sarı-lacivertli takım sıralamada 2. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 21 puanda 10. sırada kaldı.Sarı-lacivertli takım ligin ilk yarısının son maçında (17. hafta) Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak. Bordo-mavili takım ise sahasında Orduspor'u konuk edecek.54. dakikada Trabzonsporlu Aykut, Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı görüp atıldı. Ancak Cüneyt Çakır'ın kırmızı kart gösterdiği sırada pozisyonun kahramanlarından Gökhan Gönül, hakemin yanına giderek Aykut'un kendisine faul yapmadığını; karta gerek olmadığını söyledi. Ancak Çakır yine de kırmızı kartını gösterdi.Gökhan Gönül pozisyonu anlatırken yanına giden bir diğer Fenerbahçeli Mehmet Topuz ise Gökhan'ı formasından çekti ve ona susmasını söyledi.Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle Kadıköy'de 31 maçtır yenilmiyor. Kendi sahasında son mağlubiyetini 2009-2010 sezonunun 22. haftasında, 22 Şubat 2010'da Bursaspor'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-lacivertli ekip, bu tarihten sonra çıktığı 31 lig maçının 25'ünü kazandı, 6 da beraberlik aldı, hiç yenilmedi.Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, TFF'nin takımlara çifte standart uyguladığını öne sürerek bundan sonra deplasmandaki ve Trabzon'daki maçlarda yönetim olarak stada gitmeyeceklerini açıkladı. Yener, maç öncesi yaptığı açıklamada, haksız uygulama olduğunu belirterek, “Takımımızı stada getirdik. Başarı dileğimizi ilettik ve sahaya sürdük. Ama biz federasyonun yanlı tavrını protesto için bundan böyle gerek deplasmanda, gerek Trabzon'da yönetim kurulu olarak hiçbir maça gitmeyeceğiz” dedi. Hasan Yener, Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin düzenlenen basın toplantısında daha ağır ifadeler kullanmasına rağmen federasyonun farklı davrandığını savunarak, şunları söyledi: “Fenerbahçe yönetim kurulunda Ali Koç ve arkadaşları, Futbol Federasyonu başkanı ve yönetim kurulunu ağır biçimde eleştirmesine rağmen disiplin kuruluna verilmedikleri halde, Trabzonspor sitesinde nazikçe Disiplin ve Tahkim kurullarının haksızlıklarıyla ilgili yapılan açıklamalar sonucu başkanımız Sadri Şener ve yöneticimiz Kazım Tuncay Bekiroğlu Disiplin Kurulu'na verilmiştir. Bu çifte standarttır. Türk futbolunu bu noktaya getirenler yarın bunun hesabını verebilir.”Trabsonspor takımı, karşılaşma öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Saracoğlu Stadı'na geniş güvenlik önlemleri altında getirildi. Takımın kamp yaptığı otelden stada gelişi sırasında, kafileyi taşıyan otobüsün önünde ve arkasında çok sayıda polis aracı olması dikkat çekerken, ayrıca motosikletli polisler de otobüse eşlik etti.Fenerbahçe, geçen sezonun 19. haftasında Kadıköy'de rakibini 2-0 yendiği maçtan 4 farklı isimle Trabzonspor maçına çıktı. Bu maçta forma giyen futbolculardan Lugano, Niang ve Andre Santos sezon başında Fenerbahçe'den ayrılırken, Dia yedekler arasında yer aldı.Fenerbahçeli taraftarların Trabzonspor maçı için tribünlerde hazırladıkları koreografiler renkli görüntüler oluşturdu. Taraftarlar okul tarafındaki kale arkası tribünün tamamında, maraton tribünün de alt bölümünde koreografi gösterileri yaptı. Maraton alt tribünde İngilizce olarak “Legend” (Efsane) ifadesi yer alırken, bu tribünün sağ tarafında kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın büyük boyutlu fotoğrafları da taraftarların ellerinde açıldı. Koreografi gösterisinin üzerinde ise “Buradayız, hep destek tam destek” ifadelerinin ve gazeteci İslam Çupi'nin Fenerbahçe ile ilgili sözlerinin yer aldığı büyük bir pankart açıldı. Fenerbahçeli futbolcular sahaya “Van için tek yürek” pankartıyla çıktı. Okul tarafındaki kale arkası tribünde ayrıca “Tarihinde Kocaman bir iz var”, “Fenerbahçe Yıkılmaz” şeklinde pankartlar da tribünlere asıldı.Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Serdar Kesimal, Yobo, Ziegler, Mehmet Topuz (Dk. 65 Dia), Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu (Dk. 86 Caner Erkin), Stoch, Alex, Semih Şentürk (Dk. 71 Cristian )Trabzonspor: Tolga Zengin, Celustka, Giray Kaçar, Glowacki, Cech, Aykut Akgün, Serkan Balcı (Dk. 71 Henrique), Colman (Dk. 65 Adrian), Halil Altıntop, Alanzinho, Burak YılmazGol: Dk. 24 Mehmet Topuz (Fenerbahçe)Kırmızı Kart: Dk. 54 Aykut Akgün (Trabzonspor)Sarı Kartlar: Dk. 25 Gökhan Gönül, Dk. Serdar Kesimal, Dk. 87 Selçuk (Fenerbahçe), Dk. 48 Colman, Dk. 84 Tolga Zengin, Dk. 86 Giray (Trabzonspor)