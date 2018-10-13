Kadıköy İlçe Milli Eğitim'in okullara gönderdiği programda Mevlid-i Nebi Haftası var, Cumhuriyet Bayramı yok

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği ‘Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı’ kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yer almaması dikkat çekti. Bu karar öğretmenler tarafından tepkiyle karşılanırken, aynı programda Mevlid-i Nebi Haftası’na ve Ahlak Kültürü Haftası’na yer verildiği görüldü.

Cumhuriyet'ten Beste Ergün'ün haberine göre Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullara 5 Ekim 2018’de gönderilen ‘Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yer verilmedi. Önceki yıllarda resmi bayramlar yönetmelikten çıkarılmış, ulusal gün ve bayramların okullarda kutlanma zorunluluğu kaldırılmış ve okul yönetiminin inisiyatifine bırakılmıştı. 1 Eylül tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle de okullarda kutlanacak ulusal ve resmi bayramlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı eklenmişti.

"Mevlid-i Nebi var"

Kadıköy Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu skandal kararı öğretmenler tarafından tepkiyle karşılanırken yine aynı programda Mevlid-i Nebi Haftası’na ve Ahlak Kültürü Haftası’na yer verilmesi dikkat çekti.

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gazetemize açıklama yapan bir yetkili, “Okullara gönderilen bu program bize Kaymakamlık tarafından iletildi. 29 Ekimkutlamaları Kaymakamlık programı dahilindedir. Bu nedenle listede yer almadığını düşünüyorum” dedi. Kadıköy’de bir lisenin müdürü ise gönderilen programda Cumhuriyet Bayramı’nın yer almamasına şaşırdığını belirterek “Biz kendi okulumuzda zaten kutlama yapacağız. Aynı zamanda Kaymakamlık tarafından Feneryolu’nda düzenlenecek geçit töreni için de öğrencilerimizi hazırlamaya başladık. Ama gönderilen programda hiç yer almaması ilginç” diye konuştu