Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu kiralık konut raporu: Ortalama kira 11 bin 762, asgari ücret altında sadece 3 ilan var

Kadıköy Geçinemiyoruz Platformu, Nisan ayı Kadıköy Kiralık Konut Raporu yayınladı. Rapora göre, Kadıköy’de ortalama kira 11 bin 762 TL iken, tüm ilanlar dikkate alındığında 17 bin 381 TL’ye ulaşıyor. Rapora göre ilçede asgari ücretin altında fiyatı olan sadece 3 ilan bulunuyor.

Geçinemiyoruz Platformu, önümüzdeki günlerde kira artışlarına dikkat çekmek için yapacağı etkinlikler ve kiracı örgütlenme çalışmaları için mevcut durumu saptamak amacıyla Kadıköy Kiralık Konut Raporu hazırladı.

İnternet sitelerinde 20 Nisan’da yer alan kiralık ilanların temel alındığı araştırmada, yapıldığı gün itibariyle en çok takip edilen üç web sitesinde sırasıyla 757, 302 ve 104 ilan yer aldı. İlan sayısının çokluğu ve mükerrer ilanlara yer vermemek adına araştırma sadece en çok ilan olan sitenin verileri üzerinden yapıldı.

Rapora göre Kadıköy’de yer alan 737 adet kiralık ilanın 45 tanesi kiralık oda ya da paylaşımlı daire olduğu için araştırmaya alınmadı. Araştırma temel olarak geriye kalan 692 ilan üzerinden oluşturuldu.

Ortalama kira asgari ücretin 3-4 katı

Rapordaki veriler şöyle: "Kadıköy’de şu an mevcut 692 kiralık daire ilanının ortalaması hesaplandığında 17 bin 381 TL olduğu görülüyor. Mevcut ilanlar içerisinde özellikle 50 bin TL’den 160 bin TL’ye uzanan 20 astronomik ilanı araştırma kapsamından çıkarmak için, filtre biraz daha genişletildiğinde 30 bin TL ve altı ilanları kapsayan ikinci bir inceleme yapıldığında ortalama kiranın 12 bin 987 TL, filtre biraz daha genişletildiğinde 20 bin TL ve altı ilanları sadece incelediğinde ortalama kiranın 11 bin 762 TL’ye düştüğü anlaşıldı.

Asgari ücretin altında sadece 3 ilan var

Kadıköy’de ortalama kira 11 bin 762 TL iken, tüm ilanlar dikkate alındığında 17 bin 381 TL’ye ulaşıyor. Asgari ücretin altında ilan sayısı sadece 3. Kiralık daire ilanları fiyat aralıklarına dağıtıldığında ise Kadıköy’de şu an asgari ücretin bugünkü tutarı olan 4 bin 253 TL’nin altında sadece 3 adet daire bulunduğu ortaya çıktı.



10 bin TL ve altında sadece 226 ilan, 5 bin TL ve altında ise 22 kiralık daire bulunmakta. Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere Kadıköy’de tam zamanlı çalışan bir asgari ücretlinin tek başına 1+1 kiralık daire dahi tutması artık imkansız."