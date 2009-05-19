Kadıköy finale hazır



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yarın oynanacak UEFA Kupası Finali'nde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ve Almanya'nın Werder Bremen takımları karşılaşacak.



İspanya Futbol Federasyonu'ndan Luis Medina Cantalejo'nun yöneteceği karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Cantalejo'nun yardımcılıklarını Jesus Calvo Guadamuro ve Roberto Diaz Perez Del Palomar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alfonso Perez Burrull. Hakem gözlemciliğini Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergey Zuev'in yapacağı karşılaşmanın UEFA delegesi ise Avusturyalı Gerhard Kapl.



SON HAZIRLIKLAR



Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, final öncesi son çalışmasını maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapacak. İlk 15 dakikası basına açık antrenman bugün saat 19.30'da başlayacak. Öğle saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Alman ekip Werder Bremen ise son çalışmasını bugün saat 18.00'de yapacak.



BASIN TOPLANTILARI



Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun final maçıyla ilgili düzenleyeceği basın toplantısı saat 12.00'de başlayacak. Fenerbahçe Stadı'nda oluşturulan basın çalışma ve toplantı çadırında basın mensuplarının karşısına geçecek Lucescu, soruları yanıtlayacak.



Werder Bremen Teknik Direktörü Thomas Schaaf ise basın toplantısını saat 17.15'te yapacak.



İLKLERİN FİNALİ



İstanbul'da oynanacak UEFA Kupası finalinde birçok ilke imza atılacak. Werder Bremen-Shaktar Donetsk karşılaşması İstanbul'daki ilk UEFA Kupası finali, aynı zamanda UEFA Kupası adı altındaki son final de olacak. Shaktar Donetsk ve Werder Bremen ilk UEFA Kupası final maçlarına çıkarken, ilk kez bir Ukrayna takımı finalde mücadele edecek.



63 ÜLKEDE CANLI YAYIN



2005 Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından ülkemizde ikinci kez düzenlenen bu üst düzey organizasyonun Türkiye'nin tanıtımına da büyük katkısı olacak. Finalin dünyada 63 ülkede canlı yayınlanması ve 200 milyon kişi tarafından canlı izlenmesi bekleniyor.



TRAFİK ÖNLEMLERİ



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 20 Mayıs Çarşamba günü oynanacak UEFA Kupası finaliyle ilgili hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu çerçevede, araç parkı ve trafik akışı konularındaki çeşitli düzenlemelere gidildi.



Final maçını izlemek üzere stadyuma gelecek olan tüm seyircilerin, söz konusu düzenlemeler sebebiyle rahat ulaşımlarını sağlamak için toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri tavsiye ediliyor.



Final maçı sebebiyle, Kadıköy Deniz Otobüsleri iskelesinin yan tarafında bulunan rıhtım park alanı Werder Bremen taraftarları için Fan Zone olarak ayrıldı. Bilet sahibi olan tüm futbolseverler, 20 Mayıs'ta tüm gün açık olacak bu alana biletlerini ibraz ederek girebilecek. Fan Zone'da yiyecek-içecek standları, büyük ekranda UEFA Kupası'nın ilgi çekici olayları, canlı müzik, futbol beceri oyunları, Nike ve Carlsberg satış üniteleri yer alacak.



ARAÇ PARK ETME KONUSUNDA ALINAN ÖNLEMLER



Maç günü stadyum çevresi ve yakınında araç park etme konusunda olağan lig maçlarından farklı olarak uygulanacak olan kısıtlamalar ise şöyle:



1.Salıpazarı - İspark otopark alanı maç günü sadece organizasyonda görevli olan resmi araçlara tahsis edilecek ve diğer özel araçların girişine izin verilmeyecek.



2.Kalamış sahil yolu, misafir takım seyircilerini taşıyan İETT ve tur otobüslerinin park alanı olarak tahsis edilecek; bu sebeple maç günü söz konusu yola özel araçların park etmesine izin verilmeyecek ve park halinde bulunan araçlar çekilecek.



3.Stadyum bitişiğindeki Kenan Evren Lisesi'nin bahçesi sadece canlı yayın araçlarının kullanımına ayrılacak ve başka araçların girişine izin verilmeyecek.



4.Bağdat Caddesi ile Recep Peker Caddesi arasında bulunan Kör Dere Sokak boyunca özel araçların park etmesine izin verilmeyecek ve park halinde bulunan araçlar çekilecek.



5.Recep Peker Caddesi boyunca özel araçların park etmesine izin verilmeyecek ve park halinde bulunan araçlar çekilecek.



TRAFİK AKIŞIYLA İLGİLİ ÖNLEMLER



Maç günü stadyum çevresi ve yakınında trafik akışı konusunda olağan lig maçlarından farklı olarak 20 Mayıs 2009 Çarşamba günü uygulanacak olan kısıtlamalar şöyle:



1.Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun batı tarafındaki Recep Peker Caddesi saat 12.00'den itibaren çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.



2.E-5 Otoyolu, Kızıltoprak istikametinde Hasanpaşa çıkışından sonra genel trafiğe kapatılacak.



3.15.00'ten itibaren Taşköprü Caddesi'nin Kızıltoprak yönünde Bağdat Caddesi'ne bağlanan kısmı Recep Peker Caddesi kesişme noktasına (THY Kavşağı) kadar tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Taşköprü Caddesi'nden Kadıköy yönüne U-dönüş ve tek şerit olmak üzere E-5 Otoyolu Boğaziçi Köprüsü istikametine giriş yapılabilecek.



4.Recep Peker Caddesi ve Bağdat Caddesi'nin trafiğe kapalı bölümü içerisinde kalan Kör Dere Sokağı da araç trafiğine kapalı olacak ve sadece resmi araçlar tarafından kullanılacak.



5.Normal trafiğe kapatılan söz konusu yollar resmi görevli ve protokol araçları tarafından kullanılabilecek.



