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KADIKÖY EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu görevden alınarak, yerine Eğitim Şube Müdürü Murat Işık atandı

08 Şubat 2018 21:41

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu görevden alınarak, yerine Eğitim Şube Müdürü Murat Işık atandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde bazı ilçe ve şube müdürleri ile müdür yardımcılarının görevlerinde değişiklik yapıldı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, görevinden alınarak müdüriyet emrine çekildi. Yerine ise Eğitim Şube Müdürü Murat Işık getirildi. Işık\'tan boşalan Eğitim Şube Müdürlüğü\'ne ise, Trafik Denetleme Şube Müdür Yardımcısı Mustafa İşlek\'in atandığı öğrenildi. 
 

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