Kadıköy'deki Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak oynayanlar için hapis istendi

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarına çıkarak oynayan 3 kişi hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan 1'er yıl hapis istendi.

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynayan 3 şüpheli hakkında "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 12 Temmuz günü gece 01.30 sıralarında Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önüne otomobille şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un geldiği anlatıldı.

Ozancan Yılmaz’ın araçtan müzik yayını yaptığı, Yunus Emre Uzun ve Ömer Faruk Arman’ın da kilisenin haç işareti bulunan ön duvara çıkıp oynadıkları kaydedilen iddianamede eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı ifade edildi. Şüphelilerin ifadesinde eylemleri kabul etmekle birlikte suç kastıyla hareket etmedikleri öne sürülen iddianamede, eylemlerin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı inceleme ve kilise yetkilisinin beyanına göre eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği de iddianamede belirtildi.

İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.

Savcılık Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun’un "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1'er yıla kadar hapislerini istedi. Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)