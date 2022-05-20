Kadıköy'deki rüşvet operasyonu: 162 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta memurları ile gıda mühendislerinin de bulunduğu 194 şüpheliden 162 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, salı günü aralarında Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta ve gıda mühendislerinin de bulunduğu 224 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenledi. Operasyonda 48 zabıta, 6 gıda mühendisi ile birlikte toplam 194 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sona erdi. Şüphelilerden 36’sı emniyetten serbest kalırken geri kalan 162 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

7 minibüsle hastaneye gelen şüphelileri doktor minibüslere binerek sağlık kontrolü gerçekleştirdi. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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