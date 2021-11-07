Kadıköy'de "yönetim istifa" tezahüratları!

Kayserispor'un Fenerbahçe deplasmanında 2-0 öne geçtiği gol sonrası tribünlerden 'Yönetim istifa" tezahüratları yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Royal Antwerp maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Portekizli çalıştırıcı, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Filip Novak'ın yerine Attila Szalai'ye, Jose Sosa'nın yerine Miha Zajc'a ve cezası bulunan Bright Osayi-Samuel'in yerine de Nazım Sangare'ye görev verdi.

32. dakikada İrfan Can Kahveci'nin penaltı vuruşu direkten döndü. 7 dakika sonra Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Hücum yönünün sağından Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde Berke ve Tisserand'ın yükseldiği top aşarak kale direğinin içine çarptı. Atağında devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Kolovetsios boş kaleye topu gönderdi: 0-1.

İlk yarıyı Kayserispor 1-0 önde tamamlarken; 61. dakikada Kayserispor şık bir golle 2-0'ı buldu. Hızlı gelişen atakta Olivier Kemen, Emrah Başsan ve Mario Gavranovic arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Mario Gavranovic, kale önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Şık golü, Fenerbahçe taraftarları da alkışladı. Kısa bir süre sonra ise tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.