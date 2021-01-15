Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

Kadıköy'de bir kişi sokak üzerinde ölü bulundu. Sokakta yaşadığı iddia edilen 65 yaşındaki Sami Babacan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olay, saat 17.30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdarbağı Sokak'ta meydana geldi. Hareketsiz şekilde yatan Sami Babacan(65)'ı gören mahelle sakinleri, durumu polis ekiplerine heber verdi. Sağlık ekipleri, Babacan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından Babacan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sokakta yaşadığı iddia edildi

Babacanın 30 yıllık arkadaşı olduğunu ifade eden Mehmet Mustafa Çeçen, "30 senedir tanıyorum. Hep sokakta kaldı. Bir yeri olmadı. Bir ara bundan 12 sene evvel bir tesisat işine girdi. Elimizden geldiğince yardım ediyorduk ama kendisini kahretmişti. Her fırsatta 'Allah canımı alsın da kurtulun' diyordu. İki oğlu varmış yıllardır görememiş 'sokaklarda görsem tanıyamam' diyordu. Bizim çok değer verdiğimiz pırlanta bir insandı. Sabah ben buradan geçerken 'Sami Ağabey nasılsın, iyi misin? Sana sıcak bir çorba veya bir çay alayım' dedim. Hiç konuşmadı, o zaman dedim kaldırmayayım. Biraz evvel de buradan geçerken ambulansı görünce 'acaba' dedim" şeklinde konuştu. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)